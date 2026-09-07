Ucraina-Russia, media: “Trump parlerà oggi con Putin e Zelensky”

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Donald Trump ha in programma colloqui telefonici prima con Vladimir Putin e a seguire con Volodymir Zelensky nella giornata di oggi, dopo essere stato informato dei risultati della missione dei suoi due inviati a Mosca e, per la prima volta, anche a Kiev. A scriverlo è il Kyiv Independent, che cita fonti ucraine dopo la partenza dalla capitale ucraina nella tarda serata di domenica di Jared Kushner e Steve Witkoff.

I due inviati del presidente Usa in 48 ore hanno completato la loro missione diplomatica: sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto.

Se Putin ha mostrato un approccio muscolare con la convinzione di poter centrare gli obiettivi militari, a Kiev le soluzioni prospettate dalla coppia Witkoff-Kushner sono state considerate ‘forse più attuaibili’, a giudicare dal parere espresso da un funzionario ucraino. “Non è come prima. Questa ora è più efficace”, le parole della fonte all’Afp durante uno degli incontri andati in scena: “Questa è in realtà la parte più importante. Ora sono in tre”, ha aggiunto il funzionario.

“Abbiamo tenuto tre round di negoziati, tutti di grande sostanza. Desidero ringraziare Steve e Jared per essere venuti, inoltre siamo grati al presidente degli Stati Uniti. Abbiamo avuto scambi proficui. Grazie per aver dedicato oggi la dovuta attenzione al periodo invernale e a tutte le sfide che potrebbero emergere”, ha scritto su X, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: “Speriamo di poter raggiungere accordi con i nostri partner americani e confidiamo nel sostegno dei partner europei. Se la guerra dovesse protrarsi durante l’inverno, contiamo molto sul ‘pacchetto invernale’, di cui ho discusso approfonditamente oggi con Steve, Jared e i nostri partner europei. Contiamo sul sostegno alla difesa aerea e al settore energetico, nonché su ingenti quantitativi di Gnl americano e sulla possibilità di utilizzarli”.

“Non parliamo solo di garanzie di sicurezza, ma anche di garanzie economiche per l’Ucraina – ha sottolineato -, affinché possa riprendersi e ricostruire. Siamo tutti consapevoli delle sfide che ci attendono al termine della guerra e ne stiamo discutendo tra noi. Il nostro esercito deve essere forte; per noi, questa è una garanzia di sicurezza fondamentale. Le garanzie devono essere solide e chiare”. Per Zelensky è “importante che i colleghi europei si siano uniti a noi per la terza fase dei negoziati. Abbiamo concordato che Ucraina, Europa e Stati Uniti si incontreranno a breve”.

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