(Adnkronos) – Gli attacchi di Kiev contro le navi di Putin in Libia? Il diritto dell’Ucraina all’autodifesa “non è limitato geograficamente”. Parola del portavoce del ministero degli Esteri, Heorhii Tykhyi, dopo i raid con droni contro due navi russe – una militare e l’altra coinvolta con la logistica militare – a Bengasi.

La minaccia per la Libia, rileva, proviene dalle navi da guerra russe e dai mercantili che trasportano armamenti, non dall’Ucraina, le cui azioni sono dirette esclusivamente contro l’aggressore nell’esercizio del proprio diritto intrinseco all’autodifesa. Il portavoce ha sottolineato che l’Ucraina si sta difendendo dall’aggressione armata russa in virtù del diritto intrinseco all’autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Secondo il diplomatico, l’Ucraina ha pieno diritto di colpire obiettivi militari legittimi dell’aggressore. Tra questi rientrano le navi da guerra russe, le imbarcazioni mercantili che trasportano equipaggiamenti e rifornimenti militari e le petroliere della cosiddetta flotta ombra, che contribuiscono a sostenere la macchina bellica russa.

Tykhyi ha sottolineato che l’Ucraina non sta “trascinando” nessuno nella guerra né la sta “estendendo” ad altri Paesi: “Le azioni dell’Ucraina sono dirette esclusivamente contro l’aggressore e non sono rivolte contro alcuna terza parte. Gli attacchi ucraini rispettano il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. Ci atteniamo al principio di proporzionalità e riduciamo al minimo ogni rischio di danni collaterali. Queste azioni rappresentano una risposta ad anni di terrore russo sistematico e brutale contro il nostro popolo e il nostro Paese”, sottolinea.

Il diritto internazionale, spiega ancora Tykhyi, non limita l’esercizio del diritto all’autodifesa in base al luogo in cui viene condotta una risposta all’aggressione: può trattarsi del territorio dello Stato attaccato, del territorio dell’aggressore oppure delle acque internazionali. “La minaccia per la Libia proviene dalle navi da guerra russe e dalle navi russe che trasportano armamenti e che fanno regolarmente scalo nei suoi porti. L’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Siria e altri Paesi dimostra che la sua presenza rappresenta invariabilmente una minaccia per la sovranità e porta destabilizzazione e caos”, sottolinea il diplomatico.

Il portavoce del Ministero degli Esteri inoltre aggiunge che la Russia utilizza sistematicamente la propria presenza militare e le proprie reti logistiche al di fuori dei confini nazionali per sostenere le operazioni militari e rafforzare le capacità che alimentano la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina. Tykhyi ribadisce infine che l’Ucraina rispetta la sovranità e l’integrità territoriale della Libia e che le sue azioni sono finalizzate a contrastare l’aggressione militare russa, non a danneggiare la Libia o la sua popolazione.

Il portavoce del ministero degli Esteri ha inoltre affermato che l’Ucraina attribuisce grande valore alle relazioni di lunga data con la Libia, fondate sul rispetto reciproco, e ha confermato l’interesse di Kiev a sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale a vantaggio di entrambi i Paesi.

Il presidente Volodymyr Zelensky lunedì aveva confermato che le Forze di difesa ucraine hanno condotto attacchi al largo delle coste libiche contro la corvetta russa Merkuriy, un elicottero militare Ka-27 e la nave mercantile MV Angara, che trasportava armamenti.

Intanto, in un post su X, il presidente ucraino torna a criticare la linea adottata dagli Usa dopo il vertice a tre di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putine e Xi Jinping. “È profondamente preoccupante che, mentre sono in corso tutte queste discussioni su come porre fine alla guerra, Starshield funzioni in un momento e subisca restrizioni in quello successivo, mentre i missili destinati ai sistemi Patriot non solo diventano sempre più scarsi, ma vengono anche adottate ulteriori misure che impediscono le consegne”. Il presidente della Federazione russa Valdimir Putin “vuole metterci in ginocchio privandoci delle difese e costringere l’Ucraina a ritirarsi dal Donbas”.

Tutto questo, sottolinea Zelensky in merito a Starshield, “non può accadere contemporaneamente al fatto che la parte americana non autorizzi le consegne di intercettori antimissile. Perché così facendo l’America si sta mettendo in una posizione estremamente scomoda. Dal punto di vista politico, sembra seguire una linea in sintonia con gli obiettivi di Putin: costringere l’Ucraina ad accettare compromessi sfavorevoli. Ma la vita e la storia vanno ben oltre l’amicizia, gli affari o la collaborazione con una singola persona che è un aggressore. Molto, molto oltre”, sottolinea il leader di Kiev commentando il fatto che secondo il ‘Financial Times’ circa 60 missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot destinati all’Ucraina sono ancora in attesa dell’autorizzazione del Pentagono.

“Credo che l’attuale squadra negoziale voglia porre fine alla guerra il più rapidamente possibile. Nel nostro caso, avremmo voluto che finisse già ieri. A mio avviso, la squadra americana vuole chiudere la questione entro dicembre o gennaio. E anche noi lo desideriamo vivamente, ma ho chiarito che ciò non deve avvenire esclusivamente a spese dell’Ucraina”, le parole di Zelensky in un post che riprende la sua intervista a ‘Bloomberg’.

“Se i russi continuano a fingere amnesia e a propinarci retroscena storici invece dei risultati dei negoziati, allora – sottolinea Zelensky – arriverà il momento in cui si verificherà una nuova realtà politica negli Stati Uniti d’America. Continueremo a fare tutto il possibile per porre fine alla guerra. Ma allo stesso tempo, ci impegneremo sicuramente con entrambe le parti del nuovo Congresso, chiederemo sanzioni contro la Russia e cercheremo sostegno a nostro favore. Senza tutto ciò è semplicemente impossibile”.

“Se i russi non vogliono porre fine alla guerra – sottolinea il presidente dell’Ucraina -, devono essere costretti a farlo. Se qualcuno non è in grado di costringerli, allora deve farlo qualcun altro. E quindi, devono entrare in gioco condizioni diverse o persone diverse. Oppure deve esserci un sostegno così forte all’Ucraina e sanzioni così severe contro la Russia da inviare ai russi il segnale che è ora di sedersi al tavolo delle trattative e porre fine a tutto questo”.

In attesa dei Patriot, il Regno Unito fornirà intanto all’Ucraina nuovi lanciatori RapidRanger, il sistema di difesa aerea a corto raggio e anti-drone. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa britannico Wes Streeting che ieri si è recato a Kharkiv, la città ucraina situata a 20 chilometri dalla linea del fronte nell’Ucraina orientale. “Durante la visita – sottolinea il ministero della Difesa britannico in una nota -, Streeting ha elogiato lo straordinario coraggio delle forze armate ucraine e ha ribadito l’impegno del Regno Unito a fornire ulteriore assistenza militare per rafforzare le difese dell’Ucraina, mentre la Russia continua i suoi brutali attacchi contro le città ucraine e le infrastrutture nazionali strategiche”.

Il ministero ha sottolineato che l’Ucraina ha già utilizzato con efficacia i sistemi di lancio RapidRanger contro le minacce aeree russe, compresi i droni Shahed dotati sia di motori a elica sia di motori a reazione. “I lanciatori aggiuntivi aiuteranno l’Ucraina a proteggere la propria popolazione, le città e le infrastrutture strategiche dai continui attacchi di Putin”, ha aggiunto il ministero.

Il governo britannico ha stanziato quest’anno 3,5 miliardi di sterline in assistenza militare all’Ucraina, compreso un incremento di 500 milioni di sterline. Londra ha inoltre assunto l’impegno di destinare almeno 3 miliardi di sterline all’anno fino al 2030 e per tutto il tempo necessario.

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