Ucraina, Putin incontra gli inviati di Trump. Zelensky: “Senza l’Europa la pace è impossibile”

(Adnkronos) – La partita per fermare la guerra in Ucraina entra in una nuova fase diplomatica. Oggi, giovedì 12 novembre, il presidente russo Vladimir Putin riceverà a Mosca gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati incaricati da Donald Trump di portare avanti il confronto con il Cremlino per arrivare ad una soluzione negoziale. Il meeting arriva dopo i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi e che potrebbe aprire nuovi spiragli nel percorso verso un’intesa.

A confermare l’incontro è stato Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, che ha precisato che il colloquio si svolgerà “come al solito”. Sul tavolo ci saranno le prospettive di un accordo per mettere fine al conflitto, le garanzie di sicurezza e il futuro dei rapporti tra Mosca e l’Europa.

Intanto, da Dublino, dove è impegnato in una visita ufficiale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la necessità di coinvolgere direttamente i Paesi europei nel processo negoziale. “Porre fine a questa guerra senza la partecipazione dell’Europa sarebbe ingiusto e, francamente, impossibile”, ha dichiarato il leader durante una conferenza stampa. Zelensky ha sottolineato quanto il ruolo di Washington sia determinante per il futuro dei negoziati: “Molto dipende dalla Russia, ma ancora di più dagli Stati Uniti”. Il leader di Kiev ha poi commentato i colloqui che si sono svolti negli Emirati Arabi Uniti, definendo “positivo che i colloqui non siano stati bloccati”. “Ora, naturalmente, stiamo aspettando la squadra americana. Spero che possiamo contare su un risultato positivo per la situazione umanitaria del nostro popolo”, ha aggiunto, precisando che gli ucraini “hanno bisogno di risposte molto concrete”.

Il presidente ucraino ha parlato anche di una possibile svolta diplomatica nei prossimi mesi. Secondo Zelensky, “oggi si presenta davvero un’opportunità, una finestra di opportunità, in cui tutti i partecipanti al processo negoziale desiderano sinceramente raggiungere un risultato entro il 2027”, ha affermato a Dublino.

Kiev guarda quindi con attenzione alla missione degli emissari americani a Mosca, nella speranza che possano tornare con indicazioni concrete da parte del presidente russo. Zelensky ha espresso l’auspicio che Witkoff e Kushner possano rientrare dall’incontro con Putin con “dettagli specifici”.

Secondo quanto riferisce Axios, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta per un futuro accordo di sicurezza con l’Europa che includa misure per allentare la tensione. Per anni la Russia ha cercato un accordo di sicurezza che limitasse l’espansione della Nato e riducesse la sua presenza militare nell’Europa orientale. Gli Stati Uniti hanno respinto queste richieste in passato, ma ora sembrano aperti ad accoglierle in qualche forma, nell’ambito di un accordo più ampio per porre fine alla guerra in Ucraina. Molti governi europei nutrono profondi sospetti sull’approccio dell’amministrazione Trump. Kushner e Witkoff a Mosca ribadiranno la richiesta americana di un nuovo accordo di sicurezza europeo. L’obiettivo, ha dichiarato un funzionario statunitense, è che Putin permetta ai rappresentanti europei di partecipare al prossimo round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

Come ha spiegato un funzionario presente durante gli incontri tra russi e ucraini ad Abu Dhabi, ci sono stati momenti tesi e a tratti emotivi, con entrambe le parti che hanno espresso le proprie rimostranze dopo nove mesi di silenzio. Kushner e Witkoff hanno cercato di stemperare le tensioni, dicendo ai negoziatori russi e ucraini che l’obiettivo è concludere questo ciclo di colloqui con delle opzioni per i leader. Dopo che le parti hanno esposto le proprie ragioni, la discussione è diventata più costruttiva, ha affermato la fonte.

La proposta statunitense di raggiungere un accordo su una nuova architettura di sicurezza tra Europa e Russia, nell’ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, è stata un punto chiave dei colloqui di Abu Dhabi. Secondo due fonti a conoscenza dei colloqui, i negoziatori russi hanno detto che Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina perché l’allora presidente americano Joe Biden non aveva risposto alla sua lettera del 2021 in cui esponeva le sue preoccupazioni in materia di sicurezza. Secondo una delle fonti, Kushner e Witkoff hanno detto ai russi che il mondo è cambiato molto dal 2021 e hanno proposto che la Russia elabori una nuova proposta che includa le sue preoccupazioni e richieste in materia di sicurezza. La Russia, però, secondo gli inviati della Casa Bianca deve anche indicare quali “passi simmetrici” è disposta a compiere per allentare la tensione e rassicurare l’Europa sul fatto che non attaccherà in futuro.

Kushner e Witkoff hanno inoltre comunicato ai russi che, per poter discutere seriamente delle questioni di sicurezza in Europa, è necessario che acconsentano alla partecipazione di rappresentanti europei ai futuri colloqui di pace. Finora, la Russia si è mostrata restia a consentire agli europei di partecipare ai colloqui di pace con l’Ucraina. Ma l’amministrazione Trump vuole negoziare simultaneamente una nuova architettura di sicurezza tra Europa e Russia e un accordo di pace tra Mosca e Kiev. Un accordo di sicurezza avverrebbe solo dopo il raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra, secondo una fonte informata sulla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sperano che garantire un seggio ai rappresentanti europei nei colloqui di pace renderà i loro governi più disposti a discutere un accordo di sicurezza più ampio prima della fine della guerra.

“Zelensky non accetterà alcun accordo finché non saprà cosa succederà in merito alle garanzie di sicurezza, e anche Putin vuole saperlo. Ecco perché la questione della sicurezza è così importante”, ha affermato la fonte. La stessa fonte ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno chiarito ai paesi europei che non avrebbero accettato un accordo di sicurezza con la Russia a meno che l’Europa e l’Ucraina non fossero d’accordo. Gli Stati Uniti, inoltre, non avrebbero concesso alla Russia il diritto di veto sulle considerazioni di sicurezza dell’Europa, ha affermato la fonte.

In sintesi, la sicurezza sarà un tema chiave al vertice dei leader europei che si terrà a Dublino alla fine di questa settimana. I diplomatici europei hanno affermato che c’è molta resistenza all’idea di un accordo di sicurezza tra Russia ed Europa.

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