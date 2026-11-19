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Il principe Harry, durante la sua visita in Ucraina, si dice pronto a tornare a prestare servizio nelle forze armate britanniche e a combattere contro la Russia “se ce ne fosse bisogno”. Lo ha affermato lo stesso duca di Sussex in un podcast pubblicato giovedì. Il figlio minore di re Carlo III, ex militare che ha prestato servizio in Afghanistan, si è recato lo scorso fine settimana a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, per una visita a sorpresa durante la quale ha incontrato soldati feriti e il personale sanitario che li assiste. “Il mondo intero ha molto da imparare dall’Ucraina”, ha sottolineato Harry, 42 anni, nel corso di un podcast del Telegraph. “Se mi venisse chiesto di arruolarmi nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, sarei senza dubbio pronto a servire il mio Paese al fianco dei miei compagni veterani e dei militari attualmente in servizio”, aggiunge il principe tornato recentemente a vivere nel Regno Unito dopo oltre sei anni trascorsi negli Stati Uniti. Si tratta della quarta visita di Harry in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel 2022. L’ultima risaliva allo scorso aprile.

Secondo Harry, l’Europa è “in guerra da un decennio” con la Russia. “Il fatto che non ci siano droni, proiettili o missili che ci sorvolano non significa che non siamo in guerra”, spiega. “Ci sono moltissime situazioni nel mondo, soprattutto in Europa, problemi che riguardano il continente e che possono essere ricondotti all’influenza russa”, rileva il principe. A suo giudizio, “tutta l’Europa ha ormai preso coscienza della minaccia” russa e presenta “un fronte unito” nei confronti di Mosca. “Sarebbe fantastico poter contare anche su un sostegno maggiore da parte degli Stati Uniti”, spiega Harry.

Secondo il principe, esiste “un grande divario” tra la società americana, il cui sostegno all’Ucraina è “estremamente elevato”, e l’amministrazione Trump. Tuttavia, “le cose cambieranno”dopo la grande vittoria dei Dem alle elezioni di metà mandato, assicura. Durante l’incontro con i militari feriti nel fine settimana, Harry ha affermato che l’Ucraina “vincerà la guerra”. Il duca di Sussex, che ha fatto dell’assistenza ai militari feriti una delle principali cause del proprio impegno pubblico, ha fondato nel 2014 gli Invictus Games, una competizione sportiva internazionale dedicata ai militari e ai veterani feriti o con disabilità. La prossima edizione si terrà dal 10 al 17 luglio 2027 a Birmingham, in Inghilterra. L’Ucraina prevede di parteciparvi con la delegazione più numerosa della propria storia, composta da circa 60 atleti.

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