Ucraina, per Putin sforzi “nella direzione” di una soluzione pacifica

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (ITALPRESS) – La Russia si sta muovendo “nella direzione” di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Il primo ministro indiano aveva chiesto di “risolvere in modo pacifico tutti i problemi”. “Stiamo andando proprio in quella direzione”, ha risposto Putin secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass.

(ITALPRESS).

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