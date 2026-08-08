Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev: tre morti tra cui un bambino

(Adnkronos) –

Attacchi russi notturni hanno causato la morte di tre persone, tra cui un bambino, alla periferia di Kiev. E’ quanto rendono noto le autorità locali. Sono stati segnalati danni in tre punti della località di Brovary, a nord-est della capitale, dove la caduta di detriti ha colpito alcuni edifici, compresi immobili residenziali, come riferito su Telegram dal capo dell’amministrazione militare regionale, Tymour Tkatchenko.

“Tre persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Altre tre sono rimaste ferite, anch’esse tra cui un bambino”, ha aggiunto, senza specificare se si sia trattato di un attacco con droni o con missili.

“A Kiev è stato dichiarato l’allarme aereo a causa dell’impiego di missili balistici”, ha comunicato l’amministrazione militare cittadina, invitando i residenti a cercare riparo. Un giornalista dell’Afp ha udito una dozzina di esplosioni mentre l’aeronautica ucraina segnalava la “minaccia dell’uso di armi balistiche provenienti da nord”.

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