ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Zelensky ha chiarito le precedenti parole che erano state oggetto di molti dubbi. Lo ho fatto anche direttamente con me; la nostra posizione nei confronti dell’Ucraina non cambia ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea nazionale di Noi Moderati. In una nota, Palazzo Chigi ha poi fatto sapere che Meloni e Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico e il presidente ucraino ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante.

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