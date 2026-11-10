Ucraina, Meloni: “Da governo posizione chiara e non cambierà, maggioranza ha sempre trovato sintesi”

(Adnkronos) –

Sull’Ucraina “mi pare che la maggioranza, al di là delle sensibilità che nella maggioranza sono diverse e che io rispetto, ha sempre trovato una sintesi sapendo che per l’Italia è molto importante avere una posizione chiara. Io credo che per noi sia un vanto il fatto di aver sempre avuto una posizione chiara, sicuramente l’Italia ce l’ha con questo governo, non so come andrebbe con altri al governo visto il dibattito che anima e quindi so che questa compattezza che la maggioranza ha avuto tutti quanti la considerano un valore aggiunto… poi ripeto le sensibilità che ci sono utili, l’ho detto anche in passato, aiutano anche noi ovviamente a riflettere e anche a raccogliere un sentimento che comunque è presente nella società e bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista però non credo che la posizione dell’Italia cambierà”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a BolognaFiere a proposito di Kiev.

Come spiega la premier, “non c’è una questione della mancata firma” al pacchetto Ucraina del ministro Giorgetti, “c’era l’impossibilità di un giorno del ministro di firmare un documento classificato perché era al Consiglio europeo e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento”.

“Quando ci sono delle questioni, sono contenta di commentarle, ma qui c’è un impedimento fisico temporaneo – ribadisce -. Tanto è che il ministro Crosetto è attualmente al Copasir a illustrare il pacchetto, quindi presumo che quando il ministro avrà terminato la sua presenza all’Ecofin, tornerà a Roma firmerà il pacchetto. Non alimentiamo questioni che non ci sono”, conclude Meloni.

“Questo decreto è il tredicesimo: i primi cinque sono stati varati dalla precedente compagine, l’attuale ne ha fatti otto. Finora tutti hanno mantenuto fede all’impegno nato in un’altra epoca politica, non vedo il motivo di smettere adesso”, ha detto intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto riferendosi al pacchetto aiuti all’Ucraina.

Il decreto, ha spiegato il ministro, “si ripresenterà così come è stato fatto lo scorso anno, se deciderà di farlo la maggioranza. Però adesso fino al 31 dicembre siamo a posto e possiamo andare avanti”.

“I missili Aster? Ne abbiamo da tenere per noi, ma non posso rivelare i contenuti del pacchetto di aiuti”, ha poi spiegato in merito all’eventuale mancanza di missili Aster in dotazione all’Italia da poter inviare all’Ucraina, così come annunciato dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sui Patriot.

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