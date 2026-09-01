Ucraina, la minaccia di Zelensky: “I cieli della Russia non sono più sicuri”. Putin: “Terrorista”

(Adnkronos) – “Vogliamo avvertire ogni compagnia aerea, lo spazio aereo in Russia non è sicuro: è lo spazio dei nostri droni”. L’Ucraina è pronta a colpire. Il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio di fine giornata, sembra annunciare un salto di qualità nelle offensive. “Minaccia dice che non è sicuro volare in Russia? Sono dichiarazioni terroristiche”, la risposta a stretto giro da Vladimir Putin.

“Gli ucraini dicono che vogliono trattare, ma se ha detto una cosa del genere, di base è terrorismo di stato. E non possono esserci trattative con i terroristi”, dice il presidente russo rispondendo alle domande dei giornalisti a Bishek, in Kirghizistan, dopo il vertice della Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Gli attacchi della Russia contro Kiev continueranno ma, secondo Putin, l’obiettivo non è colpire la leadership ucraina: “Non stiamo conducendo attacchi di questo perché abbiamo bisogno di alcune persone con cui parlare, sempre se vogliono perseguire la pace. I colloqui, in questo momento, sono congelati”. La guerra prosegue: “Intensificheremo le operazioni, ho dato ordine di colpire le infrastrutture energetiche”.

“La Russia ha lanciato i primi missili e i primi droni, hanno attraversato il confine del nostro paese dallo spazio aereo russo. Questa escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino”, esordisce Zelensky che si rivolge a “ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo” e a “chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro. L’Ucraina non minaccia l’aviazione civile in quanto tale, non minaccia nemmeno un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia in una quantità e su una scala che deve essere tenutan considerazione. Sebbene le autorità russe non stiano informando adeguatamente le persone su questo, lo spazio aereo russo si chiuderà di fatto: la guerra che la Russia ha iniziato sta chiudendo i cieli della Russia”.



L’Ucraina, dice Zelensky, ha rispettato richieste di altri paesi e congelato azioni potenzialmente devastanti. Ora, si cambia. “Noi in Ucraina non vogliamo che vite innocenti vadano perdute. Per questo stiamo avvertendo i nostri partner: i giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti. È importante che questo venga compreso dagli ambasciatori dei paesi qui rappresentati in Ucraina, così come dagli ambasciatori che lavorano a Mosca. Ognuno di loro sa esattamente cosa significa la guerra della Russia per il nostro paese e il nostro popolo, e devono trasmettere queste informazioni alle loro capitali. È importante che anche le compagnie aeree che al momento volano verso aeroporti principalmente a Mosca, San Pietroburgo e altre destinazioni chiave in Russia lo sappiano”, ribadisce.

“Il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e le nostre altre istituzioni forniranno alle organizzazioni internazionali tutte le informazioni sui pericoli nello spazio aereo russo. Cieli invasi dai droni non sono adatti all’aviazione civile. L’Ucraina è un paese di pace. E rispettiamo sinceramente il fatto che i nostri partner vogliano contribuire a porre fine a questa guerra”, dice.

“Quando gli americani ci hanno chiesto di sospendere gli attacchi su Mosca e San Pietroburgo il 25, 26 e 27 agosto, abbiamo soddisfatto la richiesta: non ci sono stati attacchi sulla Russia, mentre gli attacchi sull’Ucraina continuavano. Quando un’altra potenza globale ci ha chiesto di sospendere gli attacchi nella direzione di Vladivostok per un periodo di tempo specificato, abbiamo accettato di garantire anche quello. Nuovi incontri a Mosca sono ora in preparazione e terremo conto di ciò”, dice prospettando un’altra fase dei negoziati, legata con ogni probabilità al viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump.

L’Ucraina garantisce “sostegno sempre a ogni passo verso la pace, a ogni passo per impedire alla Russia di rendere questa guerra infinita. La guerra deve finire, e i leader hanno ragione a dirlo a Putin. Quindi, per il bene della diplomazia e dei negoziati, ogni volta che i nostri partner toccheranno questo argomento” con richieste ” ci assicureremo che i cieli russi siano liberati dai droni per periodi di tempo definiti e lungo rotte specificate. La sicurezza tornerà nei cieli della Russia quando ci sarà un reale movimento verso la pace. Per ora, i cieli sulla Russia sono per i droni, non per l’aviazione civile”, conclude.

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