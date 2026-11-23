(Adnkronos) – Un attacco senza precedenti, a meno di 700 chilometri dalle coste italiane, che ridisegna ancora una volta il conflitto tra l’Ucraina e la Russia. Kiev, tra sabato e domenica, ha colpito utilizzando droni navali due navi russe che si trovavano nel porto di Bengasi in Libia: la corvetta Merkury di classe Steregushchiy della marina russa e la nave cargo Mv Angara che secondo l’Ucraina veniva utilizzata da Mosca per trasportare armi. Ma il Mar Mediterraneo non è stato l’unico terreno di scontro tra Kiev e Mosca, anche nel Mar Baltico l’Ucraina ha colpito navi militari e logistiche russe. Ma come sta cambiando la guerra sul mare e quali sono i droni, utilizzati da Kiev?

Un operatore di droni navali ucraini schierato in Libia all’inizio di quest’anno ha spiegato al canale all news Usa ‘Cnn’ che la sua unità stava utilizzando una base militare a Misrata, una città a est di Tripoli, come rampa di lancio per attaccare la flotta ombra russa nel Mediterraneo in cambio dell’addestramento delle forze locali. Interrogato sugli attacchi del fine settimana, l’operatore ha spiegato alla ‘Cnn’: “Stiamo facendo ciò che possiamo. E possiamo (fare) molto”. Anche perché proteggere le navi nei porti all’estero non è facile per qualsiasi marina: “Quando una nave da guerra si trova in un porto all’estero, il paese ospitante è responsabile della sicurezza fisica e della protezione della nave”, spiega l’analista navale Carl Schuster alla ‘Cnn’. L’Ucraina, poi, osserva, dispone di una vasta flotta mercantile che può “fornire molte piattaforme di lancio” per attacchi come quello di Bengasi con droni navali: “Stiamo assistendo a una nuova era di guerra marittima non convenzionale”, sottolinea Schuster.

L’Ucraina, ricorda la radiotelevisione pubblica polacca Tvp, ha iniziato a sviluppare i droni navali senza equipaggio nel 2022. Inizialmente, molti di questi mezzi erano imbarcazioni civili o moto d’acqua riconvertite per scopi militari. Il loro primo impiego operativo risale all’ottobre 2022, quando sette droni Magura danneggiarono due navi da guerra russe nel porto di Sebastopoli. Kiev, in particolare, dispone di una flotta di droni navali in rapido sviluppo: le due principali piattaforme sono il Magura (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) e il Sea Baby.

Per quanto riguarda l’attacco a Bengasi ancora non ci sono dettagli sul drone utilizzato ma, rileva Tvp World, si ritiene che l’Ucraina abbia utilizzato un Magura V5 o, in alternativa, un Magura V7. Il Magura V5 ha un’autonomia operativa di circa 800 chilometri e una capacità di carico della testata esplosiva di 320 kg. La velocità massima è di circa 42 nodi, equivalenti a 78 km/h. Il Magura V7, invece, è un’imbarcazione multiruolo con un’autonomia superiore, anche se le informazioni sulle sue caratteristiche sono più limitate.

I droni navali Magura, sottolinea Tvp World, hanno un profilo molto basso rispetto alla superficie dell’acqua, caratteristica che li rende difficilmente individuabili dai radar. Questa particolare conformazione li rende anche difficili da avvistare a occhio nudo e da neutralizzare. “L’Ucraina tende a impiegare diversi droni contemporaneamente durante gli attacchi, con l’obiettivo di saturare e sopraffare le difese avversarie”, osserva la radiotelevisione pubblica polacca.

L’Ucraina a giugno del 2026 ha presentato anche il ‘Sea Trident’, il nuovo drone subacqueo a lungo raggio. E’ prodotto dalla società ucraina Global Mark. Progettato per operazioni marittime autonome che richiedono una bassa tracciabilità, il drone può trasportare fino a 1.000 chilogrammi di carico utile ed è destinato a missioni contro obiettivi strategici. Il ‘Sea Trident’, rileva il sito specializzato ucraino ‘Militarnyi’, è dotato di sistemi di controllo autonomi e navigazione che gli consentono di condurre missioni a lungo raggio con un coinvolgimento minimo degli operatori. Secondo le specifiche presentate durante la fiera Eurosatory a Parigi, il veicolo subacqueo ha un’autonomia massima di 2.000 miglia nautiche e un peso totale di 10.000 chilogrammi. Il veicolo misura 10 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza.

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