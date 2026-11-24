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Il sostegno militare all’Ucraina nella guerra contro la Russia viene bocciato dalla maggioranza dei cittadini della Germania. E’ il dato prodotto da un sondaggio condotto da Forsa nel mese di settembre su un campione di 1.501 aventi diritto al voto nell’ambito di un’indagine annuale rappresentativa sulle opinioni in materia di politica estera. Solo il 46% si dichiara favorevole (in calo rispetto al 59% dell’anno precedente) al sostegno militare tedesco all’Ucraina, mentre una lieve maggioranza del 53% è contraria (in aumento rispetto al 39%). Il 61% degli intervistati ritiene inoltre che la Germania e l’Europa non stiano facendo abbastanza per favorire i negoziati di pace tra Kiev e Mosca dopo oltre 4 anni e mezzo di conflitto.

Alla domanda se l’Ucraina, difendendosi dalla Russia, stia tutelando anche la sicurezza della Germania e dell’Europa, l’opinione pubblica tedesca appare divisa: metà della popolazione (50%) condivide questa tesi, mentre l’altra metà (48%) non è d’accordo. Analoga divisione si riscontra riguardo alla risposta che la Germania dovrebbe dare agli attacchi ibridi, dietro i quali si sospetta vi sia la Russia: il 51% è favorevole a una reazione ferma con contromisure tangibili, mentre il 46% propende per la moderazione.

Secondo l’inchiesta commissionata dalla Fondazione Körber, due terzi della popolazione in Germania prevede un aumento dei conflitti militari, ed esprime il desiderio di una maggiore moderazione in politica estera. Secondo lo studio, pubblicato oggi, il 48% degli intervistati auspica che la Germania mantenga un atteggiamento più cauto nelle crisi internazionali: un dato in crescita di cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente. Solo il 40% sostiene oggi un maggiore impegno internazionale, in calo rispetto al 48% registrato in precedenza. All’interno di questo gruppo, una larga maggioranza (il 77%) chiede innanzitutto un intensificarsi degli sforzi diplomatici.

Un’alta percentuale (82%) continua a considerare la Russia una minaccia militare. L’ipotesi però che la Germania assuma un ruolo di leadership militare in Europa viene respinta dai più: il 63% si dichiara contrario, un 35% favorevole. A fronte della crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina, l’83% degli intervistati è favorevole a una posizione neutrale della Germania; solo il 15% preferirebbe schierarsi con gli Stati Uniti. Anche la comunità transatlantica, intesa come entità politica e culturale, viene messa in discussione: per il 61% degli intervistati, “l’Occidente” non esiste più come blocco unitario che comprende Europa e Stati Uniti.

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