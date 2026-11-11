Ucraina, droni di Kiev attaccano sul Mar Baltico: incendio nel porto di Ust-Luga in Russia

(Adnkronos) – Un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico. “Un attacco con un drone ha colpito l’area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio” ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, riferendosi a uno dei più importanti centri di esportazione petrolifera della Russia occidentale, ripetutamente attaccato dall’Ucraina.

Centoquarantasei droni sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante le operazioni di combattimento nella notte, ha spiegato il governatore.

Secondo l’agenzia di stampa statale Tass, circa 18 voli sono stati cancellati o ritardati all’aeroporto principale della regione, Pulkovo, vicino a San Pietroburgo. Negli ultimi 18 mesi, l’Ucraina ha intensificato gli attacchi con i droni contro l’industria energetica russa nel tentativo di ridurre le entrate del Cremlino e minare la sua capacità di finanziare la guerra.

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