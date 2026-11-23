(Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle vittime dell’attacco della Russia contro il centro abitato di Dymer, nella regione di Kiev: almeno 11 i morti e sei i feriti, mentre le operazioni di ricerca e soccorso proseguono tra le macerie. Il bombardamento ha colpito un palazzo di cinque piani situato nel distretto di Vyshhorod, provocando un incendio e distruggendo una parte dell’edificio.

Il governatore della regione di Kiev, Tymur Tkachenko, ha confermato il ritrovamento dell’undicesima vittima intorno alle 7.20 del mattino. Durante le operazioni di soccorso, una donna di 79 anni è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale. Le ricerche proseguono, ma sono rese difficili dalla minaccia di nuovi attacchi russi e dai continui allarmi aerei, che costringono i soccorritori a interrompere temporaneamente gli interventi.

Tra le operazioni di salvataggio più drammatiche c’è quella che ha permesso di recuperare un bambino di sette anni, David, rimasto sepolto sotto le macerie per quasi 14 ore. Il piccolo è stato trovato vivo e in condizioni stabili.

Nella stessa giornata sono stati segnalati altri due attacchi mortali nella regione: un drone ha colpito un supermercato a Vyshneve, uccidendo due persone e ferendone otto, mentre un bombardamento a Bila Tserkva ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone.

La regione di Kiev osserverà una giornata di lutto per oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato i continui attacchi russi, definendoli atti di terrore.

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