Ucraina: “Affondata la Sergei Kotov” – Video

(Adnkronos) – Il Gur, l'intelligence ucraina, ha reso noto che la Sergei Kotov è stata distrutta con un attacco di droni navali. L'operazione è stata condotta dalle forze della Marina e dalle forze armate con la collaborazione del ministero della Trasformazione digitale. L'attacco è stato compiuto non lontano dal Ponte di Kerch, in quelle che il Gur definisce acque territoriali ucraine. Il video è stato diffuso su Telegram da canali ucraini, in particolare quello di Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)