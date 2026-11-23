(Adnkronos) – Una diagnosi di schizofrenia, arrivata poco dopo la vittoria del titolo mondiale contro Wladimir Klitschko. Nel 2015. Il pugile britannico dei pesi massimi Tyson Fury, 38 anni, lo ha raccontato in un documentario che verrà diffuso da Netflix

venerdì 27 novembre. Nei filmati, Fury e sua moglie Paris descrivono la diagnosi della malattia, dopo un ricovero in ospedale per un sospetto attacco cardiaco nel giugno 2016. “Le parole – racconta il campione britannico – non possono descrivere l’oscurità in cui mi trovavo”. E ancora: “Era come una versione vivente degli abissi dell’inferno. Pensavo che sarei finito in una stanza con la porta chiusa a chiave, ciò mi terrorizzava”.

Fury ha aggiunto: “L’ansia mi stava paralizzando. Non riuscivo proprio a superarla, ed è stato allora che sono andata dalla psichiatra a Londra. Mi ha fatto un’infinità di domande e ho risposto in modo affermativo. Depressione, ansia, disturbo bipolare”. Fury ha sofferto di attacchi di panico e, dopo la vittoria contro Klitschko, ha preso diversi chili ed è caduto nella dipendenza da droghe e alcol. “La situazione – ha spiegato – era diventata così grave che sentivo delle voci nella mia testa. Non sapevo a chi rivolgermi e nessuno sapeva cosa fare. Avevo davvero bisogno di aiuto, dovevo entrare in un centro di riabilitazione o qualcosa del genere”.

A un certo punto, ecco la svolta nella serata di Halloween 2017: “Ero un disastro. Ero grasso e indossavo un costume da scheletro fosforescente, con una maschera integrale. Mi guardai intorno e pensai: ‘Avevo il mondo tra le mani e l’ho buttato via, e ora sono un disastro e dipendo dall’alcol’ “. La ripresa ha coinciso con i nuovi allenamenti, che gli hanno permesso di concentrare le energie sulla sua famiglia. Fino alla conquista di un altro titolo mondiale, grazie alla vittoria contro Deontay Wilder nel 2020.

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