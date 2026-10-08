Turista dimentica zaino con oltre 2mila dollari sul treno Civitavecchia-Roma, cittadino gli salva la vacanza

(Adnkronos) – Bella storia di senso civico a Santa Marinella (Roma), dove i Carabinieri hanno rintracciato e riconsegnato effetti personali, documenti e più di 2mila dollari in contanti a un turista statunitense, capitano dei Vigili del fuoco di Salt Lake City.

Un cittadino, residente a Santa Marinella, ha notato e recuperato a bordo di un treno regionale, della tratta Civitavecchia-Roma, uno zaino tattico militare dimenticato: all’interno erano custoditi documenti d’identità, carte di credito e la somma contante di 2.340 dollari oltre a 90 euro. L’uomo si è quindi presentato dai Carabinieri per consegnare lo zaino con tutto il suo contento.

I Carabinieri hanno rintracciato il capitano statunitense, ancora in viaggio per l’Italia. Il turista americano ha espresso profonda gratitudine sia per lo straordinario gesto d’onestà del cittadino che ha restituito lo zaino, sia per l’efficienza e la determinazione dei militari.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)