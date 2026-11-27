(Adnkronos) – C’è il Palazzo dell’Hofburg, cuore del potere imperiale, la Reggia di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo con i suoi lussureggianti giardini, e il maestoso Duomo di Santo Stefano. E poi la Ringstrasse, il grande viale circolare voluto da Francesco Giuseppe nel 1857 al posto delle antiche fortificazioni, fiancheggiato da palazzi di rappresentanza, fra tutti il neogotico Rathaus, sede del Municipio, i musei legati al periodo della corona su Maria-Theresien-Platz, e il Teatro dell’Opera, inaugurato nel 1869. Sono solo alcuni dei monumenti simbolo di Vienna, i più famosi, quelli che chiunque visiti la capitale austriaca non può fare a meno di vedere: un patrimonio unico per il quale Vienna è celebre in tutto il mondo. Ma c’è anche un altro volto di Vienna legato all’eredità imperiale ed è quello sicuramente dei luoghi meno noti, ma altrettanto importanti, e soprattutto di quella speciale atmosfera che ti fa respirare e vivere la regalità.

Così, l’eredità imperiale si può riscoprire come parte della vita della Vienna di oggi, presente sì nell’architettura, nell’urbanistica e nei parchi, ma anche nella cultura dei rinomati caffè, nelle manifatture che furono fornitori ufficiali della corta, nei rituali sociali fatti di distanza rispettosa e di uso di titoli onorifici e accademici, nei famosi balli che, oltre a segnare il simbolico ingresso in società di fanciulle e rampolli, scandiscono le tappe della vita familiare e lavorativa. Ed è proprio questa immagine di una città in cui l’eredità imperiale è sempre viva e permea i gesti quotidiani che il Vienna Tourism Board vuole valorizzare anche come elemento di attrattività turistica. Ad essa, infatti, ha dedicato la campagna annuale per il 2027: l’anno prossimo la promozione sarà all’insegna dello slogan ‘Vienna, grand new’, ad indicare come la ‘grandeur’ che è stata la forza della Vienna imperiale è ben presente ancora oggi e si può ‘visitare’ anche da turisti.

“L’eredità imperiale – spiegano dal Vienna Tourism Board – vive soprattutto nell’atmosfera, nei comportamenti e nei codici sociali che ancora oggi si respirano in città. E’ proprio qui che risiede la forza del progetto: la Vienna imperiale non viene raccontata con nostalgia, ma riletta in chiave contemporanea. L’obiettivo non è romanticizzare un passato ormai lontano, bensì chiedersi cosa ne rimanga oggi e come questa eredità permetta di esplorare temi attuali: dalla diversità ai flussi migratori, dai ruoli di genere alla democrazia, fino alle ambivalenze sociali e all’identità di Vienna come storico crocevia tra Europa orientale e occidentale. Vienna si propone così come uno spazio urbano vivo, dinamico e in continua evoluzione”.

L’itinerario turistico sulle tracce della Vienna imperiale nei luoghi meno conosciuti porta alla scoperta di musei minori, legati alla storia della corona e del suo tempo e alla sua eredità tangibile ancora oggi. Il primo, riaperto proprio in questi giorni, è il Museo di Sissi, all’interno del complesso dell’Hofburg, ampliato dopo un importante lavoro di restauro e riallestimento con ambienti aggiuntivi, tra cui la ‘Sala dell’oro bianco’ di epoca rococò, aperta al pubblico per la prima volta, che consentono un nuovo percorso di visita, che comprende anche la Collezione d’Argento. In mostra oggetti originali, finora mai esposti, appartenuti all’imperatrice Elisabetta, l’iconica Sissi, che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita e sui rituali di corte.

Un ponte tra l’epoca imperiale e l’età contemporanea è costituito, invece, dal Mak, il Museo delle arti applicate, con un focus che spazia dal design all’architettura in un mix tra maestria artigianale tradizionale e innovazione contemporanea. Sono esposti importanti arredi dallo stile barocco al biedermeier, fino a vere e proprie icone del design moderno. Cuore dell’esposizione permanente è la sezione ‘Vienna 1900’, dedicata agli anni in cui la capitale austriaca divenne il centro del modernismo. Mobilio d’epoca e oggetti di design si possono vedere anche al Museo del mobile, che custodisce la più vasta collezione di arredi al mondo.

Una gemma nascosta, nel 9° distretto di Vienna, è Palazzo Liechtenstein, residenza estiva della dinastia principesca che fu molto vicina alla corte asburgica e che ha legato il suo nome al piccolo Stato fra Austria e Svizzera fondato nel 1719 come principato imperiale e poi rimasto indipendente dal 1806. Capolavoro del Barocco, il Palazzo custodisce saloni affrescati da Andrea Pozzo e una parte della collezione d’arte dei Liechtenstein, annoverata tra quelle private più grandi del mondo, che comprende anche opere di Rubens, Raffaello e Rembrandt. Se il parco circostante è uno spazio a disposizione dei cittadini, l’interno del Palazzo non è regolarmente aperto al pubblico ma offre visite periodiche. Un’occasione per entrarci sarà, nel 2027, la mostra per i 450 anni dalla nascita di Rubens, che proporrà il ciclo di sei grandi dipinti sulla storia del console romano Decio Mure realizzati come cartoni preparatori per una serie di arazzi. E dicembre 2026 segna la riapertura dopo il restauro di Palazzo Lobkowitz, storico edificio barocco che ospita il Museo del Teatro, con una mostra digitale dedicata a Gustav Klimt e allo stretto legame con il mondo della scenografia.

Il ‘re’ dei musei a Vienna è certamente il Kunsthistorisches Museum, che custodisce opere dall’antichità ai giorni nostri e una importante pinacoteca con le collezioni degli Asburgo. Se certamente rientra tra i ‘must’ per il turista ed è uno dei più visitati, non tutti sanno però che al suo interno si può anche cenare. Sotto la grande Cupola ottagonale neo-barocca, che è il centro del maestoso edificio fatto costruire dall’imperatore Francesco Giuseppe, si trova la caffetteria che tutti i giovedì sera si trasforma in ristorante fine dining: un giorno a settimana che coincide con l’apertura prolungata serale del museo e durante la cena, tra una portata e l’altra (ne sono previste tre o cinque secondo il menù opzionato), si può fare una pausa e proseguire la visita delle sale espositive; basta comunicarlo ai camerieri, disponibili fino al massimo alle 22.

Una cena regale per vivere l’atmosfera dei fasti viennesi si può consumare anche al Rote Bar presso il leggendario Hotel Sacher, che ha dato il nome alla torta simbolo di Vienna famosa in tutto il mondo e amata anche alla corte. Una piccola sala, tra divanetti imbottiti, velluto rosso e drappeggi setosi, dove degustare specialità tipiche come il Tafelspitz o il Goulash ma anche piatti di pesce, preparati con ingredienti di primissima qualità, ascoltando la musica suonata dal vivo al pianoforte. Un’esperienza da intenditori che regala emozioni che difficilmente si dimenticheranno, a partire dall’ingresso in questo ‘tempio’ della Vienna imperiale, ancora vivo e frequentatissimo non solo da turisti.

C’è poi una tradizione più popolare dove respirare il mood viennese, quella dei Beisl, le tipiche osterie dove mangiare i grandi classici come la Frittatensuppe o la Wiener Schnitzel, in un ambiente semplice e accogliente tra boiserie alle pareti e un bancone centrale dove si serve la birra. Fra tutti, un evergreen frequentato anche da viennesi è Rebhuhn, nel 9° distretto, punto di riferimento per generazioni.

Per i wine lovers un’esperienza speciale fra storia e lusso è la degustazione di vini al Palais Coburg, nuovo indirizzo dell’ospitalità viennese a cinque stelle, all’interno di una residenza aristocratica fatta costruire nel 1840 da una delle casate più influenti d’Europa a ridosso delle antiche mura cittadine. Solo entrando dentro si scopre che nei sotterranei, dove è ancora visibile il basamento delle mura, si nasconde una cantina del 16° secolo, articolata in cinque diversi ambienti. Qui sono conservate circa 60mila bottiglie, alcune anche da oltre duecento anni, tra cui esclusive Magnum ed etichette dal prezzo record. La cantina, definita ‘archivio del vino’, serve per rifornire la preziosa carta del ristorante due stelle Michelin dell’hotel ed è a disposizione per i tasting guidati organizzati periodicamente: un tour, bicchiere in mano, tra quanto di meglio ha da offrire l’enologia internazionale dai tempi degli Asburgo in giù.

Ma è nelle storiche caffetterie viennesi che si può vivere quell’atmosfera che rende viva l’eredità imperiale nella quotidianità della città. Tanto che la ‘Wiener Kaffeehauskultur’ è patrimonio culturale immateriale Unesco dal 2011. Il caffè, nato come salotto per artisti e intellettuali tra Ottocento e Novecento, resta ancora oggi un luogo di incontro per i viennesi ed è dunque un’esperienza da non perdere per chiunque si trovi anche temporaneamente in città.

Gli indirizzi ‘giusti’ sono molti, dal Café Central al Landtmann, passando per quelli rinomati anche per la pasticceria, come Demel, famoso per le violette candite tanto amate dall’imperatrice Sissi, o Gerstner, che dal 1873 è stato fornitore della Corte. Un locale che occupa tre piani all’interno del Palazzo Todesco, che ha riaperto ad agosto scorso: all’ingresso si trova il negozio con lavorazione a vista e ai piani superiori le grandiose sale barocche dove si può mangiare vista Opera.

Quella dei fornitori della Corte è forse l’esperienza che più non ti aspetti nel viaggio alla riscoperta del fasto viennese. Ai tempi dell’Impero austro-ungarico ad alcune imprese artigianali fu accordato il privilegio di rifornire la corte d’Austria e il titolo di ‘Fornitore di Corte imperiale e regio’ (‘K.u.k. Hoflieferant’) comparve ufficialmente per la prima volta nel 1782. Con il passare degli anni divenne una vera e propria onorificenza e un sigillo di qualità per oltre 500 commercianti. Una qualifica che per quelle imprese che sono sopravvissute e che ancora oggi sono in attività, spesso a conduzione familiare, con alle spalle oltre 200 anni di vita, è tuttora motivo di orgoglio e garanzia di primissima qualità.

La più insolita, una vera e propria nicchia accessibile a pochi fortunati, è Scheer, il ‘calzolaio’ di corte. Il negozio su Braunerstrasse, a due passi da Santo Stefano, è un piccolo museo, dove sono esposte anche le calzature e le loro forme realizzate per Francesco Giuseppe. Dal 1816 fa scarpe su misura pregiate, prodotte interamente a mano con un processo che dura un anno. Come spiega il titolare, alla settima generazione, Markus Scheer, non è un negozio dove si può entrare, nonostante le vetrine affacciate sulla strada, e provare, né tantomeno un e-shop dove ordinare online. Qui chi vuole le scarpe deve venire di persona, per conoscersi e insieme decidere il modello più adatto in tutte le sue declinazioni, e poi tornare almeno due volte per le varie prove, prima di potersi portare via l’agognata busta.

Un metodo di lavoro che si tramanda da 200 anni e che oggi impiega una ventina di artigiani, tutti formati internamente. Certamente, qualche concessione al rinnovamento è stata fatta, soprattutto in quest’ultima generazione. Così, spazio ad accessori, come borse, portafogli e vere e proprie chicche come il portarotoli di carta igienica di lusso. O, ancora, le cene e gli eventi organizzati nei nuovi spazi che hanno via via ingrandito il laboratorio originale, ma tutte preparate rigorosamente in casa e per pochi, selezionati ‘eletti’.

C’è poi il ‘gioielliere di corte’: si chiama Köchert ed è una oreficeria affacciata sulla piazza Neuer Markt, anch’essa in pieno centro. Un palazzetto storico cui si accede da un ingresso rivestito di pregiata boiserie, che ha il vincolo delle Belle Arti. A rendere famosa questa attività, che pure si tramanda da sei generazioni, fu la creazione delle stelle di diamanti come dono per il 27° compleanno dell’imperatrice Sissi: erano destinate a decorare la sua lunghissima chioma e per applicarle, 27 in tutto, si impiegavano tre ore. Questo gioiello diventato iconico fa ancora oggi bella mostra di sé in vetrina, insieme alle creazioni in pietre colorate tanto amate da Köchert, e viene proposto soprattutto come ciondolo oppure orecchini: un regalo destinato spesso alle ragazze viennesi per ricorrenze speciali.

A pochi passi vale sicuramente la sosta il negozio della cristalleria J. & L. Lobmeyr, fondata nel 1823, divenuto fornitore della corona, e dal 1895 situato in un edificio in stile francese che voleva richiamare le Galeries Lafayette, con una monumentale scala che porta al piano superiore dove sono esposte, in un piccolo museo, tutte le collezioni storiche. I cristalli Lobmeyr sono ancora tagliati e decorati interamente a mano, spesso in collaborazione con designer famosi per alcuni modelli iconici: bicchieri, centritavola, vasi in vetro leggerissimo, ma anche porcellane di altri brand, a disposizione pure per chi volesse fare una lista di nozze ‘imperiale’. E poi lampadari in forme classiche o più audaci che si sono guadagnati persino un posto d’onore al Museo Mak.

Anche la celebre Manifattura di Porcellane Augarten riforniva un tempo la casa imperiale e, oggi come allora, garantisce ai propri clienti alta qualità e ricercatezza. Una storia travagliata alle spalle, che affonda le radici nel 1718 e ha conosciuto anche un periodo di chiusura, finché non è stata riaperta nel 1923, nella sede del palazzo imperiale estivo all’interno dell’antica riserva di caccia Augarten, prendendone il nome.

L’esempio più emblematico di come l’eredità imperiale continui a pulsare nella Vienna di oggi sono poi i balli viennesi, riconosciuti Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco. La stagione dei balli dura solitamente da novembre al martedì grasso e conta oltre 450 eventi. Ben lontani dall’essere semplici rievocazioni nostalgiche per un’élite, i balli di Vienna sono oggi una festa urbana viva e partecipata, capace di coinvolgere intere generazioni e categorie professionali, dal celebre Ballo dell’Opera ai balli di settore come quello dei Pasticceri, dei Filarmonici o delle Università. Il protocollo della tradizione – dall’abito da sera all’ingresso dei debuttanti, fino al celebre invito ‘Alles Walzer!’ e alla Quadriglia di mezzanotte – dialoga oggi con una sensibilità sempre più contemporanea. I balli viennesi, infatti, si sono aperti a una nuova inclusività, accogliendo coppie del medesimo sesso, abbattendo barriere sociali e riscoprendo il valzer come forma di socialità e appartenenza cittadina.

La musica, del resto, è la vera protagonista della Vienna imperiale, oggi come all’epoca degli Asburgo, ed è difficile lasciare la città senza aver assistito a un concerto, sia esso dentro il celeberrimo Musikverein, dove si tiene il famoso Concerto di Capodanno, oppure in una delle tante chiese che li propongono, prima fra tutte la maestosa San Carlo.

Un luogo speciale dove si tengono concerti che rimandano all’imperialità è sicuramente l’Orangerie del Castello di Schönbrunn, che il 7 febbraio 1786 fu teatro della storica sfida musicale tra Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri, promossa dall’imperatore Giuseppe II e passata alla storia della musica. Oggi all’Orangerie si tengono i ‘Concerti al Castello di Schönbrunn’, che propongono ogni giorno un programma all’insegna della musica classica, con opere selezionate di Mozart e Strauss accompagnate da canti.

Nell’anno di ‘Vienna, Grand New’, sono poi in programma numerose mostre. Si parte con una prima assoluta: dal 16 febbraio il Kunsthistorisches Museum Vienna ospita la mostra ‘La Corona imperiale. Potere e mito’, con la leggendaria corona imperiale esposta per la prima volta al Museo di storia dell’arte. Legata a Carlo Magno, che governò l’Impero franco dal 768 all’814, la corona, oggi custodita a Vienna, ha accompagnato per secoli i sovrani del Sacro Romano Impero. Fino all’ultima incoronazione nel 1792, è stata un’insegna fondamentale della cerimonia e, come pochi altri oggetti, incarnava il potere, la tradizione e l’idea della dignità imperiale.

Dal 26 febbraio, ‘Modern Fashion – Wiener Werkstätte & Paris’, presso il Leopold Museum, nel MuseumsQuartier, esplora la moda viennese dal 1900 al 1930. Già alla fine del XIX secolo, Henry van de Velde e Anna Muthesius diedero il via a una rivoluzione: l’abbandono del corsetto e l’introduzione dell’abito riformato segnarono un importante cambiamento di paradigma nell’abbigliamento femminile europeo. Inoltre, nell’ambito di ‘Vienna, Grand New’, ogni due settimane sono in programma visite guidate in inglese, che mettono in luce i principali cambiamenti nella moda di quell’epoca e raccontano di un periodo di trasformazione, dalla Vienna imperiale degli Asburgo alla metropoli moderna, e dell’asse creativo Vienna-Parigi con Paul Poiret e la poliedrica artista Sonia Delaunay.

Dal 26 maggio 2027 a gennaio 2028 il Museo Ebraico di Vienna offre prospettive nuove sulla Vienna del 1900 con la mostra ‘Il mito di Vienna 1900. Quant’è ebraico il modernismo?’, che esplora le diverse realtà della vita ebraica in un periodo di grandi cambiamenti sociali, esaminando come l’identità ebraica venisse negoziata e strumentalizzata intorno al 1900. Ma l’elenco sarebbe ancora lungo. Vienna, del resto, ha sempre qualcosa di nuovo da offrire anche per chi ama tornarci e ritornarci. Per aggiornamenti, informazioni e consigli, si può consultare il sito dell’ente del turismo di Vienna https://www.wien.info/it con la pagina dedicata https://grandnew.vienna.info e quello di Austria Tourism https://www.austria.info/it/.

(di Alessia Trivelli)

—

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)