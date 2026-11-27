È salpata da Savona Costa Deliziosa, con a bordo 1.600 passeggeri pronti a visitare 29 Paesi e 47 destinazioni, a un costo base poco superiore ai 100 euro al giorno. Dal Capodanno in California alle metropoli asiatiche, passando per le meraviglie naturali dell’Africa, l’itinerario propone esperienze esclusive a terra e a bordo, tra escursioni di più giorni, intrattenimento e appuntamenti dedicati alle culture locali. A rendere possibile il viaggio, una complessa macchina organizzativa e logistica che si mette in moto con mesi di anticipo. Novità di questa edizione la presenza di otto content creator che si alterneranno lungo l’itinerario per raccontare sui social l’esperienza.