(Adnkronos) – Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo dei territori e il rafforzamento dell’identità delle comunità. I Comuni sono chiamati a svolgere un ruolo centrale nella sua tutela e valorizzazione, attraverso politiche capaci di coniugare promozione turistica, crescita economica e sostenibilità, garantendo l’accessibilità dei luoghi e creando nuove opportunità di sviluppo anche per i piccoli Comuni e le aree interne. Questo il punto di partenza del panel ‘Dare valore ai luoghi, dare forza alle comunità – Il patrimonio culturale e turistico come identità viva della Repubblica e motore di sviluppo’, che si è svolto nel corso della 43sima Assemblea nazionale Anci.

L’incontro ha messo a confronto amministratori locali e rappresentanti del mondo delle infrastrutture. Sono intervenuti Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Anci regionali, Arrigo Giana, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, Stefano Locatelli, vicesindaco di Chiuduno e vicepresidente Anci, e Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore della Consulta nazionale dei piccoli Comuni Anci. Stefano Locatelli, vicesindaco di Chiuduno e vicepresidente Anci, ha richiamato l’importanza di investire nella valorizzazione turistica dei piccoli Comuni anche come strumento di contrasto allo spopolamento. In questa direzione si inserisce il programma triennale promosso da Anci in collaborazione con Airbnb, che prevede uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro a sostegno dei Comuni con meno di 30 mila abitanti. Alla prima edizione del bando hanno partecipato 450 Comuni, con 50 progetti selezionati e dieci vincitori.

“L’Italia non è solo quella delle grandi città, ma anche quella dei tantissimi piccoli Comuni che hanno tanto da valorizzare ma spesso da soli non ce la fanno”, ha sottolineato Locatelli, evidenziando la necessità di sviluppare buone pratiche replicabili in altri territori, creare percorsi turistici tra più Comuni e nuove opportunità occupazionali per chi vive nelle aree interne e montane. Una valorizzazione che passa anche attraverso il recupero delle tradizioni, degli antichi mestieri e delle produzioni tipiche locali. “Non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo venuti, ma soprattutto che il futuro senza il passato non va da nessuna parte”, ha concluso.

Sulla necessità di una diversa distribuzione dei flussi turistici si è soffermato Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore della Consulta nazionale dei piccoli Comuni Anci, ricordando come circa il 75% delle presenze turistiche si concentri su appena il 4% del territorio nazionale. Il cambiamento delle abitudini dei visitatori, sempre più interessati a esperienze legate all’identità dei luoghi, rappresenta un’opportunità per i piccoli centri, a condizione che siano garantiti servizi, accessibilità e strutture ricettive adeguate.

“In un mondo che vive di comunicazione oggi, se tu non racconti non esisti”, ha osservato Santoni, richiamando la necessità di politiche integrate che consentano ai Comuni di programmare e promuovere la propria offerta culturale e turistica. L’obiettivo è fare dei piccoli Comuni nuove centralità territoriali, capaci di attrarre investimenti, generare occupazione e contrastare lo spopolamento, senza compromettere la qualità della vita dei residenti. Borghi da scoprire e valorizzare, dunque, ma soprattutto comunità nelle quali continuare a vivere.

“E’ assolutamente possibile coniugare un turismo di qualità, un’offerta turistica e culturale di altissimo livello”. Lo ha detto Francesco Italia, sindaco di Siracusa, portando l’esempio del teatro greco del V secolo a.C. e della Fondazione Inda, nata nel 1914 e di cui è presidente: un luogo del patrimonio storico, usato fino al Novecento per mulini e pascoli, che è tornato alla sua funzione di scena e si è trasformato “in un motore di economia e di sviluppo per la città”. Dal 2017 al 2026, ha spiegato, il valore della produzione è passato da sei milioni e mezzo a oltre 12 milioni, con quasi 200.000 spettatori quest’anno, il 30% dei quali studenti, e un indotto superiore ai 40 milioni di euro per la sola Siracusa. Quest’anno la stagione è stata anticipata di un mese per ospitare spettacoli dedicati ai giovani. “La sfida dell’equilibrio tra il turismo e la sostenibilità si vince investendo sulla qualità – ha concluso il sindaco – smettendo di pensare che le risorse impiegate in cultura siano spesa corrente: sono investimenti strategici. La qualità paga e Siracusa lo ha dimostrato”.

Sulla necessità di costruire politiche turistiche capaci di rispettare le caratteristiche dei territori e le esigenze delle comunità si è soffermata Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Anci regionali. “Non esistono soluzioni standard valide per tutti i sistemi turistici e per tutti i sistemi economici del nostro territorio”, ha sottolineato, richiamando “la necessità di conciliare la capacità di offrire ospitalità con il diritto all’abitare, tenendo conto anche degli effetti dei flussi turistici sui costi delle abitazioni. Il rischio, nei borghi che si spopolano, è quello di trasformare intere comunità in luoghi destinati esclusivamente all’accoglienza”.

Per Cenni “occorrono politiche integrate e strumenti di programmazione sovracomunale, capaci di governare tanto la concentrazione eccessiva dei flussi turistici quanto la difficoltà di altri territori nell’attrarre visitatori. La sindaca ha portato l’esempio dell’Archeodromo di Poggibonsi, nato dalla collaborazione con l’Università di Siena e dalla ricostruzione in dimensioni reali di un villaggio altomedievale, che ha dato vita a un’esperienza culturale e didattica. Un esempio di come anche un Comune a vocazione industriale e manifatturiera possa ottenere risultati investendo in cultura, attraverso la valorizzazione della propria storia e l’utilizzo di linguaggi innovativi”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)