Turismo, al Ttg di Rimini anteprima su nuovi dati incoming e tendenze

(Adnkronos) – Sarà un’edizione in grande stile quella di Ttg Travel Experience e InOut | The Hospitality Community dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini. Le due manifestazioni di Italian Exhibition Group, punto di incontro per l’industria del turismo e dell’ospitalità, si preparano ad accogliere oltre 2.800 brand espositori e 1.000 buyer in rappresentanza dei diversi mercati, distribuiti in 28 padiglioni per complessivi 140.000 metri quadrati di superficie espositiva. Un marketplace importante e che vede rafforzata la propria internazionale con la presenza, tra i nuovi Paesi espositori, di Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Moldavia, Filippine, Colombia, Bahamas, Kyrgyzistan, Giordania, Georgia e Venezuela.

“Ttg e InOut sono parte della storia di Ieg e del nostro quartiere fieristico, alla cui nascita e alla cui crescita hanno contribuito in maniera decisiva. Ttg ha avuto la forza negli anni per affermarsi come punto di riferimento per tenere l’Italia al centro del mercato europeo e mondiale del turismo. InOut invece è lo spazio in cui gli imprenditori dell’ospitalità e quelli dell’industria balneare, troveranno l’occasione per dare risposte innovative alle esigenze delle loro aziende, passando in rassegna le tecnologie più innovative e le più interessanti forme del design così da rendere le proprie attività uno strumento capace di creare esperienze memorabili e sostenibili”, commenta Maurizio Ermeti, Presidente di Italian Exhibition Group.

“Il turismo è un’industria in cui interpretare in anticipo i cambiamenti della domanda e trasformarli in opportunità di business fa la differenza. È esattamente il ruolo che Ttg e InOut svolgono all’interno del portafoglio di Italian Exhibition Group”, afferma Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group. “I numeri raccontano la dimensione internazionale raggiunta e la qualità di un marketplace integrato capace di mettere in relazione l’intera filiera. Per Italian Exhibition Group, che nel 2025 ha superato i 266 milioni di euro di ricavi, Ttg e InOut rappresentano una piattaforma strategica per leggere le trasformazioni del turismo e tradurle in nuove traiettorie di sviluppo”.

Ttg sarà al centro del dibattito sul futuro del turismo in Italia e nel Mediterraneo, ma anche momento di riflessione sul ruolo presente e futuro dell’AI nella programmazione turistica, sui nuovi modelli di viaggio e sulla trasformazione dell’ospitalità. Perché il turismo, nonostante le difficoltà internazionali, ha vissuto in Italia un’annata importante, con la spesa degli stranieri che nei primi otto mesi del 2026 ha raggiunto 16,2 miliardi di euro (+5% sullo stesso periodo del 2025). Questo secondo i dati dell’attesissima seconda edizione di “Tourism and Incoming Watch” di Nexi, che sarà presentata in anteprima proprio a Ttg e InOut. Il dato sull’incoming segna un ritmo di crescita oltre sei volte superiore a quello registrato un anno fa e si inserisce in uno scenario che vede l’Italia confermarsi tra le principali destinazioni europee.

In agenda anche le ricerche del Politecnico di Milano, con la quantificazione del mercato e una prima indagine europea sul viaggiatore, le analisi di Confturismo-SWG sui nuovi modelli di vacanza e gli approfondimenti di Isnart sul rapporto tra turismo, eventi e sviluppo dei territori. Lo sguardo sul futuro passerà inoltre dai cinque trend di Travel & Hospitality Vision +27 by TTG, dal nuovo Rapporto sul Turismo Italiano e dagli approfondimenti sulla “Zero Click Economy”, con una ricerca dedicata alla presenza di hotel e destinazioni italiane nelle risposte generate dall’AI.

Tra gli appuntamenti istituzionali anche il lancio del Cammino di Giovanni Paolo II, progetto tra Italia e Polonia dedicato ai luoghi legati alla vita e ai percorsi di Papa Wojtyla. Tornano poi Innovation District, Ttg Next Startup e Hotel Chains, dedicato ai principali gruppi alberghieri italiani ed esteri. Tra le novità dell’edizione ‘26 il nuovo format di Ttg Star Award. Spazio anche ai temi dell’ospitalità con InOut | The Hospitality Community, dal ricambio generazionale nell’hotellerie all’extralberghiero, fino all’impatto dell’AI e dei nuovi modelli organizzativi sul settore.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)