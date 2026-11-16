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Tumori: polmone, Novello (Walce) ‘con End of Silence l’informazione raggiunge tutta la popolazione’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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“Del tumore del polmone si parla sempre poco e con estrema cautela. Campagne come questa raggiungono davvero l’intera popolazione portando informazioni sulle caratteristiche della patologia e sul suo trattamento”. Così Silvia Novello, presidente di Walce – Women Against Lung Cancer in Europe, tra le associazioni che supportano la campagna End of Silence, lanciata a maggio 2026 e promossa da AstraZeneca per cambiare la narrazione sulle malattie oncologiche in Italia.

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