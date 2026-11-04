Tumori, Petruzzelli (Lampada Aladino): “”Accesso a cure sia uguale per tutti, indipendentemente dal

“L’innovazione in oncologia deve garantire cure tempestive e accessibili a tutti, indipendentemente dal territorio di residenza. Serve passare dalla semplice prestazione sanitaria alla presa in carico globale della persona”. Lo ha detto Davide Petruzzelli, presidente di La Lampada di Aladino Ets e vicepresidente Favo, all’incontro “Generare innovazione. Creare salute”, promosso da Gilead a Roma.