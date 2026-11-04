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Tumori, Petruzzelli (Lampada Aladino): “”Accesso a cure sia uguale per tutti, indipendentemente dal

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“L’innovazione in oncologia deve garantire cure tempestive e accessibili a tutti, indipendentemente dal territorio di residenza. Serve passare dalla semplice prestazione sanitaria alla presa in carico globale della persona”.  Lo ha detto Davide Petruzzelli, presidente di La Lampada di Aladino Ets e vicepresidente Favo, all’incontro “Generare innovazione. Creare salute”, promosso da Gilead a Roma.

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