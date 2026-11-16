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Tumori: Dorigo (AstraZeneca Italia), ‘una campagna per mettere fine al silenzio sul cancro’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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La campagna End of Silence nasce dal bisogno di una nuova narrazione sul cancro: vogliamo comunicare in modo diverso perché in oncologia l’innovazione ha avuto un impatto concreto sulla vita delle persone. La parola chiave è condivisione: insieme possiamo fare la differenza. Un esempio eccellente di questa collaborazione è proprio questa campagna, realizzata insieme a Walce (Women Against Lung Cancer) e a Ipop (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare), due associazioni impegnate nella sensibilizza sul tumore del polmone.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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