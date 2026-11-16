Tumori, Dorigo (AstraZeneca Italia): “Con End of Silence vogliamo dare nuova narrazione”

(Adnkronos) – “La campagna End of Silence nasce dal bisogno di una nuova narrazione del cancro: fino a pochi anni fa, quando una persona riceveva una diagnosi, era vissuta come un decreto di morte. Vogliamo comunicare in modo diverso perché in oncologia, l’innovazione ha avuto un impatto concreto sulla vita delle persone”. Lo spiega Alessandra Dorigo, Head of Oncology di AstraZeneca Italia, nell’ambito della campagna End of Silence, un’iniziativa di AstraZeneca, in collaborazione con le associazioni pazienti IPOP e WALCE, per cambiare la narrazione sulle malattie oncologiche in Italia, passando dall’idea di “sentenza” a una prospettiva di vita, cura e speranza, che dal 9 al 22 novembre sarà attiva alla Stazione Termini di Roma con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa utilizza i versi della canzone di Silvia Salemi come microracconti visivi per raccontare storie di cura e progresso.

“In particolare, abbiamo un dato importante in Italia che ci dice che la mortalità correlata al tumore è diminuita del 9% negli ultimi dieci anni, grazie a ricerca, prevenzione e innovazione scientifica – spiega – Se guardiamo una patologia ancora più specifica, dove AstraZeneca è impegnata da tantissimi anni, ovvero il tumore al polmone, questo dato è davvero impressionante: -24% di riduzione della mortalità negli ultimi dieci anni”.

“Con End of Silence, quindi, vogliamo contribuire a una nuova narrazione intorno al cancro. Torniamo di recente dal Congresso europeo di oncologia medica dell’Esmo (European Society For Medical Oncology), dove abbiamo sentito sempre più forte il senso di urgenza per portare queste innovazioni quanto più velocemente possibile ai nostri pazienti – sottolinea Dorigo – Questa innovazione deve arrivare presto non solo in Europa, ma anche in Italia, e richiede il contributo di tutti perché viviamo oggi in un contesto geopolitico diverso, dove l’Europa sta perdendo competitività rispetto al polo americano o al polo cinese”.

“La parola chiave è condivisione e collaborazione: insieme possiamo fare la differenza. L’ecosistema della salute italiano è un ecosistema importante, perché genera il 12,5% del Pil e al suo interno operano diversi attori – afferma Dorigo – non solo le aziende farmaceutiche, ma anche le società scientifiche, il mondo dell’accademia, le istituzioni e le associazioni dei pazienti”. “Un esempio eccellente di questa collaborazione è proprio questa campagna, realizzata insieme a Walce (Women Against Lung Cancer) e a Ipop (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare), due associazioni impegnate nella sensibilizza sul tumore del polmone.”, conclude.

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