Tumori, Di Maio (Aiom): ‘servono più risorse pubbliche per la ricerca indipendente’

“Servono risorse perché la ricerca accademica indipendente è importantissima in oncologia, come in altri campi della medicina, in quanto può rispondere a domande molto utili per il miglioramento della pratica clinica. Quesiti di ottimizzazione dell’impiego delle terapie ai quali spesso non risponde la ricerca promossa dall’industria, che ha l’obiettivo fondamentale di portare i farmaci alla registrazione. L’Italia ha una grande tradizione in questo, con gruppi cooperativi che hanno prodotto studi importanti capaci di modificare le linee guida. Negli ultimi tempi, però, questo settore soffre a causa dell’aumento della complessità delle procedure e del costo dei trattamenti, che devono essere usati al di fuori della copertura del Servizio sanitario nazionale, rendendo questi studi spesso infattibili. Quello che chiediamo sono più risorse pubbliche. Ci sono quesiti che potrebbero portare a un risparmio per il Ssn, ad esempio impiegando farmaci a dosi più basse o con schedule più corte rispetto a quelle approvate, ma se non si riesce a usarli a carico del Servizio sanitario nazionale, questi studi restano bloccati. Il nostro obiettivo è lavorare con le istituzioni anche per una modifica dei regolamenti e della normativa per favorire la ricerca indipendente”. Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente Aiom, al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il più importante appuntamento scientifico di aggiornamento e confronto, che riunisce circa 3.000 specialisti per fare il punto sulla sfida ai tumori, in programma dal 13 al 15 novembre a Roma.