Tumori, Di Maio (Aiom): ‘accesso alle cure ancora condizionato da regioni e struttura’

“Nonostante l’esistenza di un servizio sanitario nazionale pubblico universalistico, in Italia abbiamo comunque una declinazione regionale, quindi esistono degli step successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, step che sarebbero dichiaratamente velocizzati per i farmaci innovativi, in quanto esiste un percorso esplicitamente preferenziale. Ma, nonostante questo, anche per questi farmaci a volte ci sono difficoltà di natura burocratica, per cui c’è un rischio che, a parità di condizione clinica, un paziente possa avere un accesso più o meno veloce a seconda della struttura e della regione in cui viene in cui viene trattato. Noi denunciamo questo in quanto, come diciamo nel claim del Congresso, l’innovazione per essere tale deve essere innovazione equa e quindi, a parità di bisogno clinico, deve esserci anche parità di trattamento”. Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente Aiom, al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il più importante appuntamento scientifico di aggiornamento e confronto, che riunisce circa 3.000 specialisti per fare il punto sulla sfida ai tumori, in programma dal 13 al 15 novembre a Roma.