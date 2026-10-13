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Tumori: Curigliano (Esmo), ‘attesi a Milano circa 43mila esperti per Esmo 2028’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Milano è una città che ha dato molti contributi nella ricerca oncologica. Riportare quest’evento Esmo nel 2028”, dopo 18 anni “è un riconoscimento per tutto il commitment dell’ecosistema di ricerca milanese a livello globale. Inoltre è un evento importante in grado di dare visibilità alla città, alla regione e che porterà circa 43mila persone da tutto il mondo”. Così Giuseppe Curigliano, presidente eletto di Esmo – Società europea di oncologia medica e professore ordinario di Oncologia medica all’università Statale di Milano, intervenendo all’incontro ‘Verso Esmo 2028’, con cui Esmo ha formalizzato la scelta del capoluogo lombardo come sede del Congresso in programma tra 2 anni.

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