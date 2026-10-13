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Tumori: Brambilla (UniMi), ‘Esmo 2028 a Milano è una grande occasione’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Avere Esmo a Milano è una grande occasione ed è un onore ospitare all’università degli Studi di Milano la presentazione dell’edizione 2028. Sarà anche un’opportunità per gli studenti e i ricercatori che vengono formati nel nostro ateneo”. Sono le parole di Marina Brambilla, rettrice dell’università degli Studi di Milano, all’incontro ‘Verso Esmo 2028’, durante il quale è stata formalizzata la scelta del capoluogo lombardo come sede del prossimo congresso della Società europea di oncologia medica.

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