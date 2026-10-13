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Tumori: Bertolaso,  ‘Esmo 2028 a Milano conferma eccellenza dell’oncologia in Lombardia’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“La scelta di Milano come città ospitante di Esmo 2028 è la conferma del lavoro di formazione, di ricerca e soprattutto di clinica oncologica che a Milano e in Lombardia è sicuramente a livelli eccellenti”. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, all’incontro ‘Verso Esmo 2028’ con cui il capoluogo meneghino è stato ufficializzato quale sede del congresso della Società europea di oncologia medica che si svolgerà tra 2 anni, nel mese di ottobre. L’evento ha anche ospitato la tavola rotonda ‘Milano e le scienze della vita, the full stack: ricerca, territorio e grandi eventi verso il 2028’

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