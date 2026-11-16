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Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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La campagna End of Silence di AstraZeneca Italia arriva alla Stazione Termini di Roma dal 9 al 22 novembre con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa punta a superare stigma e paure legati alla diagnosi oncologica, promuovendo una nuova narrazione della malattia. Attraverso frammenti del brano di Silvia Salemi, infatti, il progetto richiama i progressi della ricerca scientifica, delle prevenzione e della diagnosi precoce. Di fondamentale importanza anche il ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle nuove prospettive di cura.

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