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Trump-Putin, l’incontro a Shenzhen: “Ecco il mio amico”
“Che piacere rivederti”. Donald Trump incontra Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, prima del super vertice che coinvolge anche il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, come riferisce la Cnn, si avvicina a Putin con una battuta: “Chi c’è? E’ il mio amico”. “E’ un piacere rivederti”, dice poi Trump davanti alle telecamere e ai fotografi. “Dall’incontro nasceranno grandi cose, o almeno inizieranno”. Putin sorride ma resta in silenzio.