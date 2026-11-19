(Adnkronos) – Incontro tra il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzen, in Cina. Il bilaterale, oggi 19 novembre, si è svolto a margine del vertice Apec. Dopo il faccia a faccia, i due leader sono attesi dal trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

“Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che ne possa essere l’inizio”, ha detto Trump prima dell’incontro con il presidente russo, rimasto in silenzio davanti a fotografi e telecamere. Un funzionario statunitense ha definito il bilaterale un “incontro informale”. Il faccia a faccia è durato circa 40 minuti.

Dopo l’incontro con Putin, e prima del trilaterale, Trump ha avuto un meeting con Xi. “Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump a Shenzhen. Trump si trova nella città della Cina meridionale in occasione del 33esimo incontro dei leader economici dell’Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico), previsto per il 18 e 19 novembre”, la news diffusa dall’agenzia cinese Xinhua,

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