(Adnkronos) – “Da questo momento, tu e Feathers, avete la completa e totale grazia presidenziale”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, concedendo alla Casa Bianca la tradizionale grazia presidenziale ai tacchini Freedom e Feathers in vista del Thanksgiving. “Significa che vivranno per sempre”, ha aggiunto. I due tacchini erano stati presentati ieri all’hotel Willard InterContinental di Washington, dove hanno soggiornato in una suite alla vigilia della cerimonia.

La presentazione dei tacchini alla Casa Bianca è giunta alla 79° edizione. La prima risale al 1947, quando la National Turkey Federation iniziò a donarli al presidente Harry Truman. La grazia presidenziale è diventata una tradizione nel 1989, con George H.W. Bush.

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