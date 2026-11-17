(Adnkronos) – Non solo consumatori che hanno inviato denaro senza mai ricevere la merce, credendo a offerte online a prezzi stracciati. Tra le vittime della truffa del pellet ci sono anche aziende reali che si sono viste ‘rubare’ dati come il proprio nome, il logo e le foto dai siti fake creati ad arte per la frode. Dopo l’inchiesta dell’Adnkronos che ha evidenziato un numero record di falsi siti, complici la crisi energetica e i prezzi più alti di quest’anno, a raccontare la propria esperienza è Sila Ronchiato, titolare della Ronchiato Legna, storica azienda ultratrentennale veneta specializzata nel commercio di legna, pellet e stufe.

“Tutto inizia quando alla nostra azienda cominciano ad arrivare telefonate di consumatori – testimonia l’imprenditrice all’Adnkronos – che ci chiedono informazioni su un loro fantomatico ordine di pellet fatto online. A quel punto, poichè noi non vendiamo il prodotto online, ci allertiamo e insieme a uno degli utenti cerchiamo di capire dove avesse effettuato l’ordine. Da qui, arriviamo a un sito web, non dico prettamente clonato, ma con tutti i riferimenti di Ronchiato. Le differenze – spiega – erano davvero minime: il nostro logo è caratterizzato dal colore verde, mentre il loro era viola; il nostro dominio è www.ronchiato-legna.it mentre nel loro cambiava l’estensione (.com, anziché .it) ma per il resto era identico”.

E ancora, nella sezione relativa ai contatti, il sito fake non riportava i dati della Ronchiato Legna, ma alcuni utenti truffati erano riusciti a risalire al numero di telefono dell’azienda reale, partendo proprio dal nome riportato sul sito in cui avvenivano le truffe. Questo ha portato Sila Ronchiato a sporgere denuncia ai carabinieri. “Se non agisci in questo modo – spiega – rischi poi di doverti difendere tu. Bisogna prendere le distanze, disconoscere il sito che truffa. Noi tempo dopo siamo stati contattati dal Comando dei carabinieri di un’altra provincia, perché un consumatore si era rivolto a loro, e ci sono stati chiesti tutti i riferimenti della denuncia. Se non l’avessimo sporta avremmo potuto essere chiamati a dimostrare di non essere partecipi di quell’organizzazione”.

Come spiegato all’Adnkronos dall’Associazione Italiana Energia dal Legno (Aiel), non è il primo anno che avviene questo tipo di truffa, ma mai come nel 2026 sono emersi tanti casi. “Il fenomeno – commenta ancora Ronchiato – esiste di per sé ma credo che venga amplificato nei periodi in cui il consumatore percepisce prezzi di mercato più alti rispetto a una media e inizia a cercare offerte online per risparmiare. Gli algoritmi registrano questo tipo di comportamento, e dall’altra parte abbiamo degli hacker professionisti che sicuramente lo intercettano, quindi la visibilità o il numero di questi siti Internet aumenta”.

Sila Ronchiato ricorda che “il campanello d’allarme principale” per intercettare la truffa del pellet “è un prezzo troppo inferiore rispetto alla media di mercato oppure offerte a brevissima scadenza, che mettono un po’ di fretta nell’acquisto”. Partendo dall’esperienza della sua azienda, che vende al pubblico nel raggio di 50 chilometri dalla sua sede e gestisce tutta la logistica con mezzi propri, Ronchiato spiega che “il pellet è un prodotto il cui costo di logistica e di spedizione incide tantissimo, quindi è molto difficile che un bancale venga consegnato a domicilio a una distanza chilometrica importante. Quando i prezzi sono nettamente più convenienti rispetto a quelli che normalmente si vedono nei negozi fisici le antenne è meglio alzarle perché non ci sono queste marginalità sul pellet”, raccomanda.

Infine l’imprenditrice consiglia di “consultare la sezione che rimanda al trattamento della privacy nel menu del sito perché lì dovrebbero esserci i riferimenti dell’azienda”. E ricorda che esistono diversi operatori sul territorio “dove ci si può approvvigionare in massima sicurezza prestando attenzione sempre anche al fatto che il prodotto sia certificato”. “C’è una filiera molto attenta, con operatori competenti – spiega – che tengono al valore del prodotto di qualità e al rapporto con il cliente”.

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