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Trovato morto in casa a Torino, arrestati la moglie e il nuovo compagno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l’omicidio premeditato di Mikel Rroku, cittadino albanese il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all’interno della propria abitazione in Torino.  

I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. 

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