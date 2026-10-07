Trovata morta in casa, Hanna aveva 45 anni: “Era il medico della Royal Family”. Il marito accusato di omicidio

(Adnkronos) – Giallo nel Regno Unito dove la 45enne Hannah Terry – medico di base, nota anche come Hannah Cain – è stata trovata morta nella sua casa Fern Hill, a Dersingham (nel Norfolk). Come riporta la Bbc, il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto domenica scorsa ma nella serata di ieri il marito Mark Cain, 45 anni e anch’egli residente a Fern Hill, è stato formalmente accusato di omicidio.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti al tribunale di Norwich indossando una felpa nera ma ha parlato esclusivamente per confermare la propria età, il nome e l’indirizzo. Dovrà tornare in aula giovedì, mentre il giudice distrettuale Matthew Bone ne ha disposto la custodia cautelare.



Stando a quanto ricostruito dal pubblico ministero Jacqui Hanlo, la dottoressa Cain è stata “trovata dai soccorsi in una camera da letto al piano superiore dello stabile, priva di sensi e senza respiro”. Ha inoltre affermato che l’esame autoptico “ha rilevato una lesione da corpo contundente sul lato destro del capo, nonché una lesione che potrebbe indicare una compressione del collo. Erano presenti anche dei bambini sulla scena”.

La dottoressa Terry figurava tra i membri dell’équipe del Grimston Medical Centre, rimasto chiuso lunedì e martedì in seguito alla sua morte. La struttura ha riaperto mercoledì, dichiarando che non avrebbe rilasciato commenti “sulle circostanze legate alla tragica scomparsa della nostra collega, la dottoressa Hannah Terry”.

Il villaggio di Dersingham fa parte della tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk occidentale. Molti media britannici, tra cui il Daily Mail, hanno fatto sapere che la dottoressa aveva avuto in cura vari membri della Royal Family, in particolare la Regina

Camilla, che è stata informata insieme a Re Carlo di quanto successo.

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