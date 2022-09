Tromba d’aria tra Sabaudia e Terracina

Il maltempo attraversa il Lazio sud spingendosi dal litorale di Sabaudia in direzione di Latina creando diversi danni ma anche tanta paura tra i residenti spaventati da una tromba d’aria che ha fatto cadere diversi alberi, pali della luce e chiudere al traffico la Migliara 56 dove un capannone è stato distrutto e trascinato sull’asfalto.

Disagi anche sulla SS148 Pontina, dove a causa del maltempo è stata deviata al traffico la viabilità. Segnalati anche gravi danni in particolare nell’area tra Borgo Vodice e Borgo Hermada, dove sono andate distrutte diverse serre. Centinaia le chiamate al centralino dei vigili del fuoco con richieste di aiuto da parte dei residenti nelle zone colpite. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile del gruppo Anc di Sabaudia con una task force di soccorritori al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza persone e cose. Disagi idrogeologici importanti a Formia, soprattutto sulla parte interna in zona Scacciagalline e Santa Maria completamente allagate a seguito dei temporali persistenti sul comparto degli Aurunci dalle ore 15:30 con ben 90 minuti di piogge incessanti con intensità di precipitazione a intervalli superiori ai 100-200 mm/h rilevati dalle centraline del CFR.

Il maltempo sta colpendo anche Minturno dove dalle 16.10 oltre al forte vento viene segnalata un’intensa attività elettrica con piogge a carattere di rovescio.

Annunciata già una mozione per dichiarare lo stato di calamità. A chiederla, Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio: “Ho chiesto con una mozione che si dichiari subito lo stato di calamità. Non c’è più tempo e occorre fare presto tra le istituzioni locali, la Regione Lazio e il Governo. Viviamo un momento difficile per le imprese, non possiamo permetterci di abbandonare il cuore pulsante dell’economia della provincia di Latina”.

