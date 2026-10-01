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Triathlon, Vacchi: “Coppa del Mondo di Roma è cartolina dell’Italia, Fitri tra migliori organizzatori mondiali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La Coppa del Mondo di Roma, che quest’anno ha un doppio appuntamento con la gara individuale e la Mixed Relay di domenica, è uno degli esempi delle gare internazionali che si organizzano in Italia in collaborazione con World Triathlon”. Così Caterina Vacchi, vicepresidente della Federazione Italiana Triathlon (Fitri) e membro dell’Executive Board di World Triathlon, a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all’Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. 

“Le gare in Italia hanno il vantaggio di godere di questa cornice straordinaria. Roma ne è l’esempio più chiaro e incredibile e rappresenta una vera e propria cartolina del nostro Paese, non solo per le bellezze naturalistiche, ma anche per la capacità organizzativa”, ha sottolineato Vacchi. 

“La Federazione Italiana Triathlon ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori organizzatori mondiali”, ha concluso Vacchi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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