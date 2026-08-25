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Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano: è gravissima

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Una bambina di 5 anni è precipitata accidentalmente dal quinto piano di un condominio fermandosi sulla terrazza del secondo piano. È successo intorno alle 11.30 di oggi al civico 11 di via Corso Mazzini di Montebelluna, nel trevigiano.  

I genitori, in quel momento in casa, non si sarebbero accorti di nulla. La bambina è stata trasportata all’ospedale di Treviso in gravi condizioni, in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti. 

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