Travolge e uccide 33enne, poi scappa: trovato il pirata, denunciato per omicidio stradale

(Adnkronos) – E’ morto a 33 anni dopo essere stato

travolto da un’automobile mentre camminava lungo via XX Settembre, a Vicopisano, nel Pisano. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto, poco dopo le 3. La vittima è Paolo Pandolfi, nato a Pisa e residente a Vicopisano. Dopo l’investimento, secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne, e i carabinieri della stazione di San Giovanni alla Vena. I militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al responsabile. Durante i rilievi è stato trovato un frammento del veicolo che potrebbe essere riconducibile all’automobile coinvolta nell’investimento. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere private presenti nella zona, che avrebbero ripreso quanto accaduto.

Le indagini hanno portato, nel corso della mattinata di oggi 17 agosto, all’individuazione dell’automobilista. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Restano in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica e tutte le circostanze dell’incidente.

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