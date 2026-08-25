Tragedia nell’Aquilano, bimba di 4 anni investita e uccisa da una moto

(Adnkronos) – Una bimba di 4 anni è morta oggi, martedì 25 agosto, dopo essere stata investita da una moto a Lecce nei Marsi in provincia dell’Aquila. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimare la bambina ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente ci sono i carabinieri della compagnia di Avezzano, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

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