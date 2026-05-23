Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l’arrivo a Malpensa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in grotta. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all’università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Nelle immagini, l’atterraggio del volo Turkish Airlines a Malpensa.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, il 31 dicembre apre il nuovo Mc Donald’s

29 Dicembre 2017

Tor San lorenzo, vandali in azione distruggono la scuola dell’infanzia di via Campo di Carne

25 Luglio 2017

Cina, entro fine anno la seconda grande nave da crociera prodotta nel Paese

27 Febbraio 2026

Sicurezza, Conte “Meloni per mesi ha snobbato le nostre proposte”

2 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno