Tragedia al concerto di Elisa a Bologna, fan di 35 anni si sente male e muore

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Tragedia al concerto di Elisa. Una donna di 35 anni è morta dopo essersi sentita male poco prima dell’inizio dell’esibizione dell’artista all’Estragon di Bologna. La 35enne, come si legge su bolognatoday.it, era tra il pubblico del raduno riservato agli iscritti al fan club di Elisa e si trovava nelle prime file quando, intorno alle 20 di sabato 14 novembre, si è sentita male: avrebbe avuto un arresto cardiaco. I sanitari l’hanno soccorsa e portata fuori dal locale in barella per il trasporto in ambulanza al Sant’Orsola, ma i tentativi di rianimarla sarebbero stati vani.

Elisa, che al momento del malore era dietro le quinte, è salita sul palco e ha annunciato in lacrime la cancellazione dell’evento alle circa mille persone presenti: “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi, è successo che ci ha lasciato in ospedale. Ha avuto un arresto cardiaco qui in sala ed è morta in ospedale. Eravamo qui festeggiare, stare insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in una maniera sempre costruttiva, questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso”. Poi, in una storia su Instagram, ha scritto: “I miei ensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei funs per quello che abbiamo vissuto oggi”.

Poi L’Estragon ha poi confermato il decesso sui propri profili social: “Estragon Club esprime il proprio profondo dolore per la scomparsa di una ragazza che questa sera, durante il raduno del fan club di Elisa, ha accusato un malore all’interno del nostro locale. Monica, immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale, è purtroppo deceduta. Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene.

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