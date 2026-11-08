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Tragedia a Terni, 21enne muore travolto dopo lo scontro tra un’auto e un furgone: indagini in corso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina in via Vitalone a Terni. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti sul posto. Da una prima ricostruzione un furgone si è scontrato con un’auto poi uno dei due mezzi ha travolto il 21enne che è deceduto sul colpo. A terra è stato trovato un monopattino ma non è ancora chiaro se il giovane fosse a o meno a bordo del mezzo.  

L’automobilista e il conducente del furgone sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi: verranno sentiti e sottoposti alle analisi di rito. Continuano gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e non è escluso che venga disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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