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Tragedia a Perugia, auto si ribalta e finisce fuori strada: morti due 17enni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Tragedia nella notte tra Perugia e Marsciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L’auto, sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre ragazzi che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell’affrontare una curva per poi finire fuori strada.  

Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell’auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo. Gli accertamenti sull’incidente sono affidati alla Polizia locale di Perugia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. 

 

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