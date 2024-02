Tragedia a Bergamo, 19enne muore investito da un autobus

(Adnkronos) – Un 19enne è morto investito da un autobus di linea a Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 8.40 di questa mattina. Il giovane, italiano di origini marocchine, che aveva con sé un monopattino, stava correndo per prendere l'autobus, quando, non visto dall'autista, è stato investito e trascinato per alcuni metri. Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo, e la polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...