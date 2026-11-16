Traffico internazionale di droga, smantellate tre organizzazioni nel Lazio

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando provinciale di Roma, su delega della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità, e all’autoriciclaggio dei capitali illeciti.

L’operazione riguarda complessivamente 27 persone, di cui 9 già arrestate in flagranza di reato nel corso delle indagini. Nei confronti di un ulteriore indagato, la decisione del gip è stata rinviata al termine dell’interrogatorio preventivo.

Le indagini hanno consentito di delineare l’operatività, almeno tra il 2022 e il 2024, di tre distinte organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di hashish, marijuana e cocaina che alimentava principalmente il mercato della Capitale e del litorale pontino.

I primi due gruppi criminali sono stati promossi dalla Spagna da due narcotrafficanti italiani, rifugiatisi nella penisola iberica per sfuggire a precedenti provvedimenti cautelari di natura personale, a seguito di indagini svolte nei loro confronti a contrasto del traffico di droga, ed inseriti nel mese di febbraio del 2024 nell’elenco dei “100 latitanti più pericolosi”.

Nel corso delle indagini entrambi sono stati già tratti in arresto: il primo è stato intercettato dalla polizia spagnola nel mese di luglio 2024, su attivazione da Finanzieri, presso l’aeroporto El Prat de Llobregat di Barcellona, mentre il secondo latitante è stato arrestato, nel mese di giugno 2026, dai militari del Gico presso l’Aeroporto di Fiumicino, a seguito di estradizione dalla Spagna, in quanto destinatario di un Mandato di Arresto Europeo nell’ambito di un’ulteriore indagine condotta dalle Fiamme Gialle capitoline.

Il primo gruppo criminale era costituito da due “cellule” rispettivamente operanti nel comune di Roma (nei quartieri Magliana, Trullo, San Basilio, Pietralata, Annibaliano e Primavalle) e nell’area pontina. Il gruppo, costituito da pregiudicati e insospettabili, si occupava di tutte le fasi della filiera dello smercio di ingenti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina, importati in Italia dalla Spagna a bordo di autoarticolati o veicoli dotati di doppiofondo. La droga veniva custodita in abitazioni, garage o cantine, per essere poi “lavorata” e confezionata in vista della successiva immissione sul mercato.

Il secondo gruppo era costituito da pregiudicati con il ruolo di corrieri e custodi della droga che si occupavano della ricezione dall’estero di cocaina, trasportata a bordo di autoarticolati con doppifondi meccanici appositamente realizzati, per la successiva custodia presso siti ubicati nella zona industriale della Magliana, in zona Portuense ed Acilia ed il conseguente smercio su tutto il comune di Roma dove si erano garantiti una vasta platea di acquirenti.

Nel corso delle indagini, è stato identificato anche un terzo gruppo di narcotrafficanti, promosso da un broker romano che si occupava della compravendita di sostanze stupefacenti da distribuire sul territorio capitolino, ricorrendo anche a canali privilegiati internazionali con cittadini colombiani per reperire e “piazzare” la droga del divertimento notturno “Tusi” (detta anche “cocaina rosa”), un pericoloso cocktail che viene spesso spacciato per la molecola psichedelica “2C-B”, venduto al dettaglio a prezzi compresi tra i 300 e i 400 euro al grammo.

Nota nei circuiti della movida come “droga d’èlite” per via dei costi proibitivi e del forte appeal visivo, la “cocaina rosa” nasconde in realtà un’estrema pericolosità, perchè sotto il profilo chimico la polvere rosa non contiene nè cocaina nè la molecola pura 2C-B, trattandosi invece di un pericoloso cocktail micidiale, ottenuto miscelando droghe totalmente diverse tra loro come ketamina, MDMA (ecstasy) e caffeina, colorate artificialmente per scopi di marketing criminale.

L’instabilità dei componenti rende la sostanza micidiale per la salute e chi la consuma ignora la reale composizione della dose, esponendosi al rischio di gravi crisi psicotiche, allucinazioni e overdose dovute agli effetti della miscela.

Gli ulteriori approfondimenti economico-finanziari hanno permesso di ricostruire parte del flusso di denaro derivante dall’attività di narcotraffico.

In particolare, sono state riscontrate consegne di denaro contante per circa 1 milioni di euro, di cui circa mezzo milione di euro affidati brevi manu a cittadini sinici attivi nel quartiere romano dell’Esquilino che provvedevano a trasferirli all’estero – per ripulirli e finanziare ulteriori partite di stupefacenti – secondo le modalità del sistema denominato “FEI CH’IEN” (letteralmente “denaro volante” in cinese). Si tratta di un sistema bancario informale e clandestino utilizzato per trasferire grandi somme di denaro da un paese all’altro, aggirando completamente i canali ufficiali e i controlli antiriciclaggio. Nato secoli fa in Cina per scopi commerciali leciti (permettere ai mercanti di viaggiare senza contanti e in m odo sicuro), oggi viene massicciamente sfruttato dalle grandi organizzazioni criminali internazionali e dai cartelli del narcotraffico per riciclare i proventi illeciti.

Complessivamente, nel corso delle indagini gli investigatori hanno proceduto all’arresto in flagranza di 9 persone con il sequestro di oltre 1.135 chilogrammi di droga (tra cocaina, hashish e marijuana), che avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti stimabili in oltre 38 milioni di euro.

– foto screenshot video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).