(Adnkronos) –

Lunedì 7 e 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna lo show evento ‘This is me’ condotto, come per le due precedenti edizioni, da Silvia Toffanin. Sono 30 i super ospiti che quest’anno verranno celebrati a ‘This is me’. Grandi personaggi di successo che hanno conquistato intere generazioni. Un viaggio in due puntate attraverso le tappe più significative della loro vita tra incontri e ricordi personali e professionali.

Silvia omaggia anche l’importanza dell’amore con le vicende di alcune delle coppie più amate del mondo del cinema e dello spettacolo e quelle indimenticabili nate grazie al piccolo schermo. Durante lo show momenti di irresistibile divertimento grazie alla presenza di grandi attori maestri della comicità.

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