ROMA (ITALPRESS) – Manca una settimana al ritorno di Accadueo a Bari. Il 26 e 27 novembre la Nuova Fiera del Levante ospiterà la XX edizione della manifestazione organizzata da BFWE BolognaFiere Water&Energy, che si presenta con numeri tutti in crescita rispetto all’ultima edizione barese del 2024 e con un programma dedicato alle principali sfide che attraversano oggi la filiera idrica. Saranno oltre 170 i marchi presenti, l’11% in più rispetto al 2024, su una superficie espositiva di 5 mila metri quadrati, in crescita del 12% rispetto a due anni fa. Nei due giorni di lavori convegni e workshop saranno 22 (+69% sul 2024). Importante anche la presenza della delegazione internazionale coordinata da Agenzia ICE che segna una crescita del 60% rispetto al 2024: 40 operatori provenienti da Algeria, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Senegal, Somalia, Tanzania, India e Perù.

“L’acqua – dichiara Paolo Angelini, Amministratore Delegato di BFWE BolognaFiere Water&Energy – è un tema sempre più centrale per la sicurezza dei territori, la competitività delle imprese e la capacità del Paese di affrontare gli effetti del cambiamento climatico. In questo scenario Accadueo assume un valore particolare perchè riunisce in un unico luogo l’intera filiera idrica e crea le condizioni per un confronto concreto tra industria, gestori, istituzioni e ricerca, mettendo al centro il Sud del Paese, dove la gestione efficiente e sostenibile della risorsa rappresenta una sfida particolarmente strategica. La crescita dell’edizione 2026 conferma quanto sia forte la domanda di conoscenza, tecnologie e collaborazione. Per due giorni Bari diventerà la capitale dell’acqua del Mediterraneo, un punto di incontro internazionale da cui costruire relazioni e soluzioni per il futuro della risorsa”.

Da oltre 30 anni Accadueo è la manifestazione fieristica internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla filiera del settore idrico civile e industriale. A Bari il confronto si svilupperà nelle tre sale Oceano, Acqua e Goccia, con appuntamenti dedicati all’uso sostenibile dell’acqua nelle attività produttive, ai microinquinanti e ai PFAS, alla nuova disciplina europea sulle acque potabili e reflue, alla resilienza del drenaggio urbano, alla dissalazione e alle tecnologie trenchless.

Tra il 26 e il 27 novembre ad Accadueo sarà, inoltre, riservato ampio spazio anche alle tecnologie che stanno trasformando la gestione delle reti: digitalizzazione, dati satellitari e droni, intelligenza artificiale, sistemi per ridurre le perdite, monitoraggio ad alta frequenza della pressione, smart metering. Il programma affronterà inoltre il riuso delle acque depurate, i piani di sicurezza dell’acqua e l’evoluzione normativa del settore, mettendo a confronto esperienze operative, ricerca e soluzioni industriali.

“Bari – aggiunge Angelini – è un ponte naturale tra il sistema idrico italiano e i mercati del Sud Europa e del bacino del Mediterraneo, territori accomunati da sfide sempre più pressanti legate alla disponibilità della risorsa, alla resilienza delle infrastrutture e alla necessità di accelerare innovazione e investimenti”.

L’edizione barese di Accadueo prosegue l’alternanza con Bologna, pensata da BFWE per mettere in relazione territori, competenze e mercati e rafforzare la dimensione nazionale e internazionale della community dell’acqua.

– foto ufficio stampa Accadueo –

(ITALPRESS).