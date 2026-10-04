Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Torino, tenta di strangolare la compagna che scappa con la figlia e si salva. Lui si suicida

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Un uomo di trentasette anni si è suicidato, lanciandosi dal decimo piano, dopo aver aggredito e tentato di strangolare la sua compagna che è riuscita a scappare con la figlia di un anno, mettendosi in salvo a casa dei vicini. E’ successo in un appartamento di via Cervino a Torino e in base a quanto ricostruito finora tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi poi degenerata con l’uomo che avrebbe portato la compagna di 31 anni sul balcone tentando di strangolarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia di Torino Oltre Dora che stanno portando avanti le indagini. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Zverev-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

5 Giugno 2026

Roma, due italiani feriti in un agguato: uno è grave

15 Gennaio 2024

Fondi Europei, Castaldo (M5S): Al via “Fondiamo: Risorse in Movimento”

7 Dicembre 2017

Ipertensione arteriosa polmonare, al via la campagna di MSD “Aria di Vita”

25 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno